ITMC Advogados: Responsabilidade com os clientes

Os advogados Eduardo Imbiriba, André Tocantins, Alexandre Fontes de Mello, Gabriella Casanova e Jamilla Mendes, corpo técnico e sócios do ITMC Advogados, têm introduzido a tecnologia de forma gradativa no dia a dia do escritório. O objetivo do processo é não perder a humanidade no atendimento e no serviço prestado, sempre prezando pela qualidade.

“A inserção do uso de plataformas digitais na gestão do escritório e na tratativa com o cliente visa facilitar, tornando mais célere o acesso do cliente ao atendimento com toda a equipe do escritório. A utilização de ferramentas digitais em nossas manifestações e nossa forte presença nas mídias sociais reforçam nosso compromisso com a constante adaptação que exige o novo mundo”, afirmam os advogados.

O escritório possui 8 anos de atuação no mercado, oferecendo atendimento especializado nas áreas do Direito Administrativo, Criminal, Civil, Empresarial, Público e Tribunal do júri. O espaço atual conta com uma importante ampliação para acompanhar as inovações. “Tal realidade nos trouxe a necessidade de ampliação do nosso espaço físico e, recentemente, inauguramos um espaço todo tecnológico, com o escopo de receber, reunir e atender nossos clientes”.

Para os sócios, a rotina mais produtiva e a maior eficiência no trato dos processos são benefícios inegáveis da evolução tecnológica, porém, o alcance das ferramentas pode desafiar princípios éticos e jurídicos e pôr em risco a transparência, a imparcialidade e a responsabilidade na relação com os clientes. Daí a necessidade de cautela durante o uso “para que estejamos sempre alinhados com a humanização, visto que as principais características de uma advocacia humanizada não podem ser replicadas pela inteligência artificial”.

“Estes pressupostos sempre serão os nossos maiores desafios, para que não venhamos a perder de vista a importância de termos empatia, para assegurarmos que a Justiça seja alcançada de maneira equilibrada e sensível. Portanto, a inteligência artificial deve servir como ferramenta para complementar e não substituir a capacidade humana de um julgamento justo e empático”, complementam os sócios.

Nesse sentido, o Escritório ITMC Advogados acredita que as IAs não se sobrepõem à prática jurídica, mas são artifícios de soma. “A atuação nessas searas precisa ser pautada no atendimento especializado e atualizado, especialmente por envolver temas que ainda estão sendo trazidos ao Judiciário. Nos manter renovados nas recentes decisões e posicionamentos dos tribunais e seus principais julgados é um ponto diferenciador de nossa atuação”.

ITMC Advogados

Endereço: Av. Alcindo Cacela, 1264, Ed. Empire Center, salas 303/304/1204, Nazaré, Belem

Telefones: (91) 3015-5589, (91) 99119-0770, (91) 99207-7679 e (91) 98114-1594

Instagram: @itmc_advogados