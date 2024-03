Investimentos no campo: conheça iniciativas que fortalecem a produção rural em Canaã dos Carajás

Com o objetivo de fomentar a produção rural em Canaã dos Carajás, a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Produção Rural (Sempru), desenvolve um conjunto de ações estratégicas voltadas para o cidadão do campo, com capacitação e assistências técnica e jurídica.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Produção Rural, nos últimos três anos, foram realizados mais de 3.000 atendimentos veterinários gratuitos para os pecuaristas. Além disso, foram examinados 2.044 equinos para testagem de doenças como anemia e mormo para atender a sanidade animal.

“O objetivo é aumentar, maximizar a produtividade dos produtores. Trabalhamos intensamente com os técnicos, instruindo os produtores sobre a importância do bem-estar animal, que isso tem correlação positiva com a produtividade”, destacou o médico veterinário, Denis Rodrigues.

O produtor rural Moisés da Silva é dono de uma pequena propriedade no município. Há três anos, ele recebe assistência técnica de veterinários da Sempru para auxiliar sua produção de bovino cultura leiteira, uma atividade pecuária destinada à criação de gado, sendo dividida em leite e corte (produção de carnes).

“Essa assistência é muito importante. Tempos atrás, a gente precisava de um veterinário e a dificuldade era muito grande para a gente, pequenos produtores. Hoje, temos essa mão amiga para todas as horas, isso dá uma tranquilidade danada”, afirmou.

Infraestrutura completa

Além da assistência com profissionais qualificados, os produtores contam com uma infraestrutura completa e com o fornecimento de insumos em projetos de bovinocultura leiteira e de corte, fruticultura, avicultura, suinocultura, piscicultura, apicultura, horticultura e produção de grãos.

Fruticultura desempenha um papel importante na produção rural, com o cultivo de hortaliças e frutas que chegam até a mesa das famílias canaenses (Divulgação/Prefeitura de Canaã dos Carajás)

No município, a Fruticultura desempenha um papel importante na produção rural, com o cultivo de hortaliças e frutas que chegam até a mesa das famílias canaenses. Para incentivar esta atividade, nos últimos três anos, foram distribuídas mais de 350 mil mudas frutíferas, 15 toneladas de compostagem e mais de 12 mil canteiros foram feitos para garantir uma plantação de qualidade.

A regularização fundiária rural também é uma prioridade para a gestão, pois garante aos produtores segurança jurídica e legalidade sobre a posse de terras. Garantindo o acesso a linhas de crédito, investimentos em melhorias na produção e implementos agrícolas. No total, o núcleo municipal de regularização fundiária realizou mais de 1.500 atendimentos e auxiliou na entrega de títulos de propriedade rural.

Estas iniciativas garantem a melhoria da qualidade de vida das famílias que dependem da atividade rural, proporcionando melhores condições de trabalho, acesso a tecnologias agrícolas e assistência técnica, além de contribuir para o aumento da produção de alimentos e fortalecimento da segurança alimentar na região.