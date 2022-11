Investimentos: entenda o que é renda variável e como garantir ganhos

Iniciar no mundo dos investimentos nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente para quem tem dúvidas sobre o assunto. Diante de tantos tipos de investimentos diferentes disponíveis no mercado, fica complicado decidir qual a melhor e mais segura maneira de aplicar o dinheiro. Apesar disso, não se desespere.

Entre as categorias do mercado de aplicações financeiras está a renda variável, que atende perfeitamente investidores moderados e arrojados. Essa é a opção ideal para quem deseja aumentar o patrimônio mesmo sabendo da sua volatividade. Apesar dos riscos, investir em renda variável garante uma maior rentabilidade, quando comparada a outras aplicações.

Como é e como funciona?

Esse tipo de investimento é aquele em que não é possível prever o retorno na hora da compra e que pode variar de acordo com as oscilações do mercado. De forma resumida, podem dizer que uma hora o seu dinheiro está rendendo, mas poucos minutos depois o cenário pode mudar e o rendimento cai.

Mesmo parecendo algo incerto, o principal atrativo dos investimentos em renda variável é a possibilidade que ela tem de aumentar o seu patrimônio e potencializar os seus lucros. E caso haja preocupação com os riscos desse tipo de investimento, o ideal é que o investidor procure uma instituição sólida e que atue no mercado financeiro há bastante tempo.

Um exemplo disso é o Sicredi, que te ajuda a fazer a melhor escolha onde você vai colocar o seu dinheiro, além de te dar a possibilidade de diversificar sua carteira de investimentos. Pensando nisso, o Sicredi ampliou o portfólio de produtos de investimento e apoia a democratização ao acesso a investimentos em renda variável.

Novidades em ferramentas para investidores

O Sicredi lançou o Home Broker, um aplicativo criado especialmente para gerenciar a compra e venda de títulos. A ferramenta está disponível para os investidores da instituição e garante acesso a operações como ações, ETFs, fundo imobiliário e BDRs. Tudo isso para garantir mais comodidade aos investidores.

Além disso, os associados também vão contar com atendimento via WhastApp de forma segura e com facilidade, onde os mesmos poderão tirar dúvidas e obter orientações sobre o assunto. Com essa inovação, os investidores de perfis variados passam a ter mais opções de aplicação do seu capital, aumentando as chances de ganho e segurança, já que o mercado de renda variável oferece a possibilidade de rentabilidade maiores, desde que o investidor esteja disposto a aceitar riscos.

“Com essa novidade buscamos oferecer a melhor experiência para os nossos associados, ampliando nosso portfólio de investimento e apoiando a democratização ao acesso a investimentos em renda variável. Acreditamos que o lançamento do home broker é o passo natural para a expansão do nosso portfólio e será muito bem recebido pelos associados”, comenta o Diretor Executivo de Administração do Sicredi, Alexandre Barbosa.

Para começar a investir em renda variável com o Sicredi é necessário ir até uma das agências de relacionamento, onde o investidor receberá orientações sobre os procedimentos necessários. E para conhecer mais sobre essas operações, conferir vídeos explicativos e conteúdos que desvendam o universo de investimentos em renda variável, o Sicredi preparou um site especial sobre o assunto. Confira!