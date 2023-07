Instituto de inovação do Senai é oficializado como unidade EMBRAPII na região norte

O Instituto Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Inovação em Tecnologias Minerais (ISI-TM), localizado em Belém, foi um dos quatro centros de pesquisa da região norte credenciados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial e Inovação (EMBRAPII). O anúncio foi feito durante a 27ª Conferência do Clima da ONU (COP-27), no Egito, e a assinatura do termo de cooperação ocorreu no final de maio, durante o “Inova+ Indústria Digital e Sustentável | Bioeconomia Florestal”, evento realizado pela EMBRAPII e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em Belém.

Serão destinados R$ 9,6 milhões para projetos de inovação industrial sustentável desenvolvidos no norte do Brasil. Os recursos são oriundos de parcerias estabelecidas pela EMBRAPII com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com os Ministérios de Ciência e Tecnologia, Educação e Economia. Estarão disponíveis para investimento em soluções inovadoras nas áreas de bioeconomia florestal e economia circular.

Senai é responsável por estimular a inovação no Pará (Divulgação/Senai Pará)

O credenciamento do ISI-TM possibilitará o desenvolvimento de projetos mais robustos para o setor mineral, principalmente quanto à implementação dos conceitos de economia circular e sustentabilidade na mineração, através da reutilização e valorização de resíduos e estéreis da mineração como matérias-primas para o desenvolvimento de novos produtos para a agricultura, construção civil, siderurgia e outras cadeias industriais.

VEJA MAIS

Para o diretor regional do Senai Pará, Dário Lemos, o credenciamento do ISI-TM pelo EMBRAPII fortalece a inovação na região norte do Brasil. “É uma conquista que nos dá a oportunidade de estar trabalhando o desenvolvimento da região amazônica através da economia circular, dentro do conceito da sustentabilidade, alinhado com o que os demais institutos Senai realizam em todo o Brasil”, diz o diretor.

“O Senai tem toda a estrutura física e humana para desenvolver os projetos atendidos pela EMBRAPII, além de ter a expertise de saber atender as empresas. E é isso que nós precisamos, de instituições com a capacidade de entregar inovação na ponta”, complementa o diretor de planejamento e relações institucionais da EMBRAPI, Fábio Stallivieri.

Sobre o ISI-TM

O ISI-TM atua na execução de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) para empresas do setor mineral. Parte da rede nacional de 28 Institutos Senai de Inovação (ISI), dos quais 18 são credenciados como Unidade EMBRAPI. O objetivo é oferecer soluções inovadoras, de forma ágil e orientada pelos interesses da indústria.