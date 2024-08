Inscritos no 4º Pedal da Cooperação de Castanhal já podem buscar seus kits de participação

Participantes inscritos no 4º Pedal da Cooperação de Castanhal, previsto para o dia 1º de setembro, já podem buscar seu kit e fazer a doação dos 3kg de alimentos não perecíveis, que são critério para efetivar a inscrição. A entrega ocorre nas cinco escolas da CEAC em Castanhal - Dr. Erivaldo de Jesus Araújo, ABC, São Miguel Arcanjo, Marwin e Alegria do ABC -, até 30 de agosto, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Já no dia 31, as inscrições e entrega dos kits será feita na Praça do Estrela.

As inscrições estarão abertas até dia 31 de agosto de 2024, pelo Sympla. Para confirmar a participação, os inscritos deverão doar 3 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados às instituições Castelo dos Sonhos e Casa da Fraternidade, reforçando o compromisso social do evento.

O Pedal ocorre dia 1º de setembro, mas a programação inicia na véspera (31/08), com ações sociais gratuitas para a comunidade na Praça do Estrela, envolvendo atividades de educação financeira, empreendedora, ambiental e cooperativista, por meio de projetos desenvolvidos pelos alunos da Cooperativa de Educadores Autônomos de Castanhal (CEAC).

A programação do dia 31 inclui emissão de RG; atendimentos médicos, com aferição de pressão arterial e glicemia; e atendimento odontológico, com aplicação de flúor, voucher para consulta de avaliação e entrega de kits de higiene bucal. Já no dia 1º, além do Pedal e aulão de Fitdance, terá sorteio de bolsas parciais de graduação para os participantes do Pedal e pós-graduação para voluntários. A concentração será na Praça do Estrela, a partir das 6h, com a largada às 6h30, indo pela Trav. Cônego Luiz, Rua Coronel Leal e Av. Barão do Rio Branco, até a Vila do Apeú. Os ciclistas retornam pelo mesmo trajeto, em um total de 16km.

A ação é uma iniciativa da CEAC, Sicredi Norte, Alpha Energia, ProLife, Uniodonto, Orto One, Unicesumar e Única. “O Pedal é uma das formas que o Sicredi encontra para reforçar nossos valores de cooperação e solidariedade, além de promover a saúde e o bem-estar. O evento nos permite fortalecer nossos laços com a comunidade, incentivando a prática esportiva e a união em torno de causas sociais. Para nós, é fundamental estarmos próximos das pessoas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e um futuro mais próspero para todos”, destaca Cleomar Abreu, diretor executivo da Sicredi Norte.

Serviço:

Data do evento: 31 de agosto e 01 de setembro de 2024

Sábado: das 8h às 20h

Domingo: Pedal (Concentração às 6h, largada às 6h30)

Inscrições: 01 a 31 de agosto de 2024, às 23h59

Inscreva-se aqui.

Doações: 3 kg de alimentos não perecíveis

Entrega dos alimentos e retirada dos kits:

Data: 19 a 30 de agosto de 2024

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Locais:

- Escola CEAC - Dr. Erivaldo de Jesus Araújo

- Escola CEAC - ABC

- Escola CEAC - São Miguel Arcanjo

- Escola CEAC - Marwin

- Escola CEAC - Alegria do ABC

Data: 31 de agosto de 2024

Horário: 8h às 20h

Local: Praça do Estrela