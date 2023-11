Inscrições abertas para o módulo Tração do Inova Amazônia 2023

Empreendedores engajados na bioeconomia e atuantes na região amazônica podem se inscrever gratuitamente até o dia 7 de novembro para o módulo Tração do Inova Amazônia 2023, acessando o site da instituição. Este programa, conduzido pelo Sebrae, fortalece a bioeconomia regional, incentivando o crescimento com inovação sustentável, aliando a gestão empresarial ao respeito ambiental.

O módulo Tração visa fortalecer negócios existentes, impulsionar a conquista de mercado e preparar empreendimentos para receber investimentos, com capacitações coletivas, mentorias individuais e atividades de networking, estendendo-se de janeiro a agosto de 2024.

A iniciativa selecionará até 20 projetos em toda a Amazônia Legal, abrangendo nove estados, incluindo Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae por meio do número: 0800 570 0800.

Serviço:

Programa Inova Amazônia

Inscrições gratuitas

Inscrições: até 07 de novembro;

Resultado preliminar: 17 de novembro;

Prazo recursal: de 17 a 19 de novembro;

Resultado final: 24 de novembro;

Atividades: de janeiro/2024 a agosto/2024.