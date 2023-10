Inquilino inadimplente: veja o que a lei diz sobre o assunto e o que fazer

Ter um inquilino inadimplente traz uma série de problemas tanto para proprietários de imóveis quanto para imobiliárias. Esse tipo de situação gera diversas dúvidas sobre como proceder em casos de atraso de pagamento de aluguel. Para ajudar a sanar as principais dúvidas sobre esse assunto, o escritório Xerfan Advocacia S/S destaca o que diz a Lei do Inquilinato e o que fazer em casos de inadimplência.

Lidar com o inquilino inadimplente pode trazer muita dor de cabeça para quem aluga imóveis. Porém, a legislação prevê alguns mecanismos que auxiliam na resolução de conflitos. Agir com cautela e de acordo com a lei ajuda a evitar maiores prejuízos aos envolvidos. Afinal, ao contrário do que muita gente pode pensar, mesmo com inadimplência, o inquilino possui alguns direitos garantidos por lei.

A Lei do Inquilinato, também conhecida como Lei da Locação, é fundamental para a elaboração das cláusulas de contratos de locação de imóveis urbanos, tanto residenciais quanto comerciais, em todo o país. A referida lei trata sobre valor do aluguel, prazo de contrato, direito de renovação, além de ditar toda a forma negocial e relacionamento entre os envolvidos.

"A legislação traz os procedimentos necessários e garantias, tanto para o locador quanto para o locatário. Mas para que se tenha validade e eficácia, quando da elaboração do contrato, é fundamental que, ao confeccionar o mesmo, não existam dispositivos que sejam contrários um ao outro, e possam causar nulidade do contrato firmado", explica o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S, Thiago Bastos.

Inquilino pode ficar no imóvel sem pagar?

A Lei do Inquilinato, Lei nº 8.245/91, não prevê um período determinado para que o inquilino fique no imóvel, mesmo sem o pagamento do aluguel do mesmo. Porém, é possível que, a partir do primeiro dia após o atraso do aluguel, o proprietário ingresse com a chamada "Ação de Despejo" por falta de pagamento. Mas isso só será possível caso não exista nenhuma modalidade de garantia no referido contrato.

Conhecer a Lei do Inquilinato é fundamental para evitar dores de cabeça (Freepik.com)

"É de grande importância destacar que durante o prazo estipulado do contrato de locação, que é requisito previsto na Lei de Locação (art. 3ª), a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, conforme previsto no art. 9ª, inciso III da Lei n° 8.24/91, e para que o locador possa reaver o imóvel, a ação cabível é a Ação de Despejo, conforme previsto no art. 5ª da mesma lei", complementa o especialista.

Antes de entrar com a ação, o ideal é que o inquilino seja notificado extrajudicialmente sobre o atraso, a fim de que as partes interessadas busquem uma forma de resolução da situação. Caso exista algum tipo de garantia, como caução, fiança locatícia, entre outras, o primeiro passo é que uma dessas garantias seja utilizada durante a negociação.

"Existem inúmeras formas de se resolver pendências da inadimplência, antes da cobrança judicial e ajuizamento da Ação de Despejo, além da cobrança extrajudicial e notificações, que geralmente é a forma mais célere e mais usual, como anteriormente exposto, é possível utilizar a garantia do contrato como pagamento do montante que estiver pendente de pagamento, aditivo ao contrato de locação com negociação de um novo valor, o que vivenciamos no período da pandemia", ressalta o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S.