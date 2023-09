Iniciativa impulsiona negócios agroflorestais unindo conservação e geração de renda na Amazônia

Gerar impacto socioambiental positivo e de forma inovadora é o principal objetivo do Fundo Vale, um mecanismo de fomento e investimento criado pela Vale em 2009 que constrói capacidades, catalisa negócios, atua em coalizões, aporta e destrava capital financeiro e contribui para os compromissos de sustentabilidade da empresa.

Um desses compromissos é a Meta Florestal Vale, que deve proteger e recuperar 500 mil hectares de florestas até 2030, parte deles no Pará. Uma das estratégias de recuperação é a adoção de Sistemas Agroflorestais (SAFs), modelo de plantio que mescla culturas comerciais com espécies florestais, gerando renda e cuidando do meio ambiente ao mesmo tempo.

O gerente do Fundo Vale, Gustavo Luz, explica que a organização atua não só como um dos veículos de investimento voluntário, mas também na estruturação de inovações em soluções baseadas na natureza. “Somos uma entidade que tem como fim o impacto socioambiental e, para atingir sua missão, realiza aportes não reembolsáveis, mas também desenvolve instrumentos de investimento resilientes para negócios e parcerias com foco em soluções com retorno financeiro”, destaca.

SUCESSO

Em 2020, o Fundo Vale aportou recursos para a criação da Belterra, empresa que foi um dos principais negócios a testar um modelo de negócio sustentável para o alcance da Meta Florestal. Gustavo Luz aponta que a Belterra já implementou mais de 1.700 hectares de área desde então, sendo cerca de 90% como SAFs e o restante com um modelo silvipastoril.

Desse total, mais de 800 hectares foram implantados na Amazônia, nos estados do Pará e Rondônia. E, para isso, foram utilizadas mais de 40 espécies vegetais na recuperação das áreas pela Belterra, sendo 75% nativas do Brasil. Foram 226 postos de trabalho gerados em 2022 e 378 em 2021.

Diretora da Belterra, Daniela Canisso conta que a empresa nasceu para desenvolver modelos de recuperação de áreas degradadas e de baixa produtividade, especialmente com pequenos e médios produtores. Nessa fase inicial, segundo ela, os principais desafios são o engajamento dos produtores, o desenvolvimento das cadeias produtivas que serão fomentadas junto a eles e a comercialização dos produtos agroflorestais.

A principal vantagem dos sistemas, para Daniela, é combinar benefícios ambientais, como recuperação do solo, proteção das águas e recomposição da diversidade biológica, com impactos econômicos importantes de geração de renda para os agricultores.

“No caso da Belterra, os principais produtos são o cacau, açaí, banana e mandioca, com imensos mercados a serem alcançados. Em relação ao cacau, uma espécie amazônica, o crescimento dos plantios de sistemas agroflorestais permitirá que o estado atraia a indústria de processamento, gerando fortes benefícios, melhores preços e logística para comercialização”, avalia a diretora.

Além de ter sido fundamental para criação da Belterra, o Fundo Vale, de acordo com Daniela, tem trabalhado para o desenvolvimento de um ecossistema de negócios de restauração florestal e de recuperação de áreas degradadas. A Belterra é apenas um dos negócios apoiados em um rol de oito empresas, diz ela, que juntas estão compartilhando os desafios de desenvolver esse novo campo de negócios de impacto no Brasil.

DESAFIOS

Para alcançar a quantidade de hectares comprometidos para a Meta Florestal, a Vale tem buscado parcerias com outras empresas que trabalham com recuperação de áreas para ganhar mais escala, com modelos mais maduros e prontos para receber investimento.

Também é necessário, na avaliação de Gustavo Luz, ter um cuidado contínuo com possíveis riscos trabalhistas e reputacionais, além de fazer um esforço para que a curva de escala dos negócios (entrega de hectares) seja acompanhada de um processo de aprendizagem condizente para o ganho de maturidade.

Para o futuro, novas rodadas de apoio já estão em desenvolvimento, principalmente focadas nos negócios selecionados para a participação nas Provas de Conceitos (PoCs), com temas como fortalecimento do negócio e gestão do impacto.