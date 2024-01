Inacreditável: Conheça as 5 maiores viradas do futebol brasileiro

A temporada do futebol brasileiro já está prestes a começar, hoje os torcedores apenas se deleitam com as categorias de base dos seus times disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior. Mas se o assunto é o esporte mais querido do País que tal falar de jogos surpreendentes, capazes de quebrar as bancas das melhores casas de apostas especializadas? Veja as 5 maiores viradas do futebol brasileiro, aquelas que com certeza ficaram marcadas na mente dos espectadores.

Atlético-MG 3 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro (1994)

Os dois times já travaram grandes batalhas nos gramados do Brasil, especialmente as finais do campeonato brasileiro de 1999, onde deu Timão. Porém, em 94 o Galo aprontou para cima do time do Parque São Jorge.

Não se tratou apenas de uma virada, mas sim de duas! Tendo em vista que quem abriu o placar foi o Atlético, com Reinaldo, mas logo sofreu o empate pelos pés de Branco. No segundo tempo Marcelinho Carioca tratou de desempatar o embate colando o Corinthians na frente. No entanto, Reinaldo marcou mais duas vezes (o último, aos 43 minutos) e garantiu a vantagem do Galo.

Botafogo 3 x 4 São Paulo – Campeonato Brasileiro (2017)

Mesmo num ano que tinha sido muito bom para o tricolor paulista, pois lutou o campeonato quase todo contra o rebaixamento em 2017, protagonizou uma das melhores partidas daquela edição. O jogo contra o Botafogo.

Cueva abriu o placar para o São Paulo, mas o Botafogo fez valer o fator campo e virou para 3 x 1, com dois gols de Marcos Vinícius e um de Guilherme. No entanto, Hernanes, em sua reestreia, marcou no segundo tempo, Marcos Guilherme balançou a rede alvinegra duas vezes, e o Tricolor Paulista voltou para casa com três pontos importantíssimos.

Grêmio 4 x 5 Fluminense – Brasileirão (2019)

Esse nem tem tanto tempo assim, mas também marcou a edição daquele ano do Brasileirão. Em 2019, o assunto do momento era o Flamengo, mas Grêmio e Fluminense disputaram aquela que pode facilmente ser eleita como a melhor partida do ano.

O Grêmio fez 3 x 0 em 20 minutos de jogo e deu a impressão que não teria qualquer problema para golear o Fluminense. No entanto, no segundo tempo, o Tricolor Carioca virou para 4 x 3. O Imortal ainda empatou, mas Yony González fez o histórico gol para os Guerreiros já nos acréscimos da etapa final.

Partidas de futebol movimentam apostas e a confiança das torcidas (Gilvan de Souza/ Flamengo)

Santos 4 x 5 Flamengo – Brasileirão (2011)

Chegamos no jogo, quer dizer “O Jogo”! Essa partida com certeza vai ficar nos anais do futebol, talvez seja unanimidade entre todos os torcedores que assistiram, pois, possuiu muitos ingredientes que aprimoraram o espetáculo.

O Santos abriu 3 x 0 rapidamente (Borges – 4′ e 15′, e Neymar – 25′) e deixou a vitória bem encaminhada. Mas, ainda no primeiro tempo, o Flamengo deixou tudo igual no placar (Ronaldinho – 28′, Thiago Neves – 31′ e Deivid – 43′). Neymar colocou o Peixe na frente mais uma vez, agora aos cinco mintuos do segundo tempo. Porém, Ronaldinho (22′ e 36′) garantiu a vitória rubro-negra.