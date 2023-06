Impressoras a toner: saiba mais sobre as vantagens

A escolha do equipamento de impressão ideal para cada necessidade é fundamental para evitar gastos desnecessários e dificuldades de manuseio. A Distribuidora Belém Toner atua no mercado paraense com uma variedade de impressoras, desde a laser, cartucho de tinta e a toner para uso comercial e residencial.

Os equipamentos a base de toner utilizam um tipo de armazenamento de tinta em pó, que é formada por polímeros e carbonos. Para a realização da impressão colorida, o mercado oferece toners carregados em até quatro pigmentos: preto, magenta, amarelo e cian.

Melhor custo benefício em grandes quantidades de impressão, maior eficiência para impressão e menor gasto com a manutenção estão entre as vantagens de adquirir ou alugar uma impressora a toner. O equipamento também se destaca na tecnologia durante todo o processo de impressão, porque o disparo da informação pelo computador até o momento da fixação final dos polímeros no papel é feito em apenas segundos.

A atenção deve ser redobrada na hora de realizar o carregamento do equipamento. No mercado há vários tipos de toners: o original, produzido pelas marcas fabricantes de impressoras e possui custo mais elevado; o remanufaturado, que ocorreu processo de recarga e reciclagem e custo mais acessível, entretanto requer cuidados para adquirir e os compatíveis, que são conhecidos como as cópias do original, mas é bom observar o local de compra.

A Belém Toner também comercializa os seguintes suprimentos: refil de toner, cartucho de toner, refil de tinta, refil de cilindro, película do fusor, entre outros.

Uma curiosidade dos equipamentos de toner é a velocidade de produção. Eles são capazes de gerar até 40 páginas por minuto dependendo do modelo da impressora em questão.

A Distribuidora Belém Toner possui modelos e marcas de impressoras a toner para aluguel, além de comercialização de insumos e assistência técnica preventiva e corretiva para os equipamentos.

A empresa ainda atua com contrato de manutenção, contrato de locação e peças de reposição em geral. Na distribuidora também é possível adquirir equipamentos, como plastificadora de diferentes modelos e marcas, refiladora, guilhotina, plastificadora, polaseal A4 e RG e capa e contracapa, entre outros.