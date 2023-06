Impressoras a laser: conheça as vantagens

Atualmente o mercado possui vários tipos de equipamentos de impressão: a laser, 3D, multifuncional, LED, jato de tinta, entre outros e cada um tem especificidades e funções específicas para atender as diferentes necessidades do público.

A impressora a laser é a mais indicada para escritórios e empreendimentos que realizam impressões em grandes quantidades e necessitam de um serviço rápido e ágil para a produção. A Distribuidora Belém Toner oferece o serviço de aluguel de equipamentos para impressão a laser para uso empresarial de pequenos, médios e grandes espaços e para o uso doméstico.

Impressão em quantidades volumosas e em alta qualidade, maior custo-benefício a longo prazo e vida útil mais longa são algumas das inúmeras vantagens em adquirir uma impressora a laser, entretanto o custo inicial de aquisição pode ser alto. Neste caso, a alternativa é o aluguel dos equipamentos para evitar o investimento de um custo de compra, além ter a possibilidade de usar a impressora somente pelo tempo que for necessário.

Outra vantagem dos equipamentos a laser é o toner, que é mais econômico do que o cartucho de tinta proporcionando uma rentabilidade superior do que a impressora a jato de tinta.

A velocidade de impressão também é superior. O tipo a laser chega a uma capacidade, em média, de 100 mil cópias por mês. Geralmente o equipamento imprime, em média, 18 páginas por minuto enquanto o jato de tinta faz, em média, 8 páginas por minuto.

A Distribuidora Belém Toner conta com vários modelos de impressora a laser de marcas conhecidas no mercado de equipamentos de impressão para aluguel.

