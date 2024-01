Impressora EcoTank garante impressão com qualidade e baixo impacto ambiental

A preocupação com o meio ambiente tem sido um assunto cada vez mais comentado ao longo dos últimos anos, principalmente nas empresas. Não é à toa que o mercado vem buscando maneiras de reduzir os impactos ambientais. Uma delas está em investir em tecnologias mais sustentáveis, que além de garantir um bom custo-benefício, gera um menor impacto ao meio ambiente, como as impressoras EcoTank. A Belém Toner destaca as principais vantagens de investir nesse tipo de impressora.

As impressoras EcoTank são fortes aliadas de quem busca impressões de qualidade, com o melhor custo-benefício e com um baixo impacto ambiental. Confira os principais benefícios de investir em uma impressora EcoTank para o seu negócio:

Econômica

Como não levam cartuchos, esse tipo de equipamento gera um custo muito menor do que as impressoras que utilizam cartuchos convencionais. A economia com a impressora EcoTank pode chegar a 95%, o que também diminui o custo por impressão, que pode ser até oito vezes menor do que o de um equipamento que utiliza cartuchos.

Conveniente e produtiva

A impressora EcoTank é fácil de configurar e usar no dia a dia. O equipamento possui funcionalidades como Wi-Fi, impressão automática frente e verso, e conta com um alimentador automático, o que torna o processo mais prático, rápido e produtivo.

Durabilidade

Quem utiliza impressoras com cartucho sabe que a vida útil de um cartucho é curta. Nesse sentido, a impressora EcoTank é mais vantajosa, já que não possui cartucho e, automaticamente, não há necessidade de fazer reposição desse equipamento a todo momento. Isso traz mais economia principalmente para quem necessita imprimir em grandes quantidades diariamente.

