III Encontro de Contabilidade de Cooperativas debate temas voltados ao cooperativismo

Só no Pará, o cooperativismo abrange mais de 1 milhão de pessoas. Por ser um modelo de negócio em franco crescimento, o mercado exige dos profissionais o conhecimento sobre as particularidades do setor. Esse foi um dos objetivos do III Encontro de Profissionais de Contabilidade de Cooperativas do Estado do Pará, que ocorreu nos dias 17 e 18 de novembro, no auditório da Casa do Cooperativismo. Com o intuito de atualizar o aprendizado sobre temas relevantes e suas implicações para os profissionais da área que atuam em cooperativas, o evento foi realizado pelo Sistema OCB/PA com o apoio da Universidade Federal do Pará e do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará.

A programação iniciou com palestra sobre o cooperativismo, suas peculiaridades, seus princípios e sobres os ramos nos quais a cooperativa está inserida para entender as especificidades contábeis. Discutiu-se ainda sobre a Lei 5.764/71 que trata sobre as sociedades cooperativas; a Lei 12.690/12, sobre as cooperativas de trabalho e Ritos Assembleares. Além disso, também se tratou sobre Obrigações Acessórias ECD e ECF, eSocial, REINF e DCTFWeb nas Cooperativas. Além disso, foi apresentado os métodos de apuração do IRPJ e CSLL sobre os atos não cooperativos.

“Partimos das dificuldades que os contadores têm e as cooperativas que não têm esses profissionais. Trouxemos temas para tentar diminuir as dúvidas de muitos, para que todo esse conteúdo agregue aos profissionais presentes”, conta Maurília Maciel, analista de cooperativismo do Sistema OCB/PA e coordenadora do evento.

Representantes de aproximadamente 30 cooperativas de 12 municípios do Estado compareceram nos dois dias de eventos e tiveram a oportunidade de assistir palestras e participar de mesa redonda com profissionais renomados da área no Pará e de outros Estados, debatendo e aprendendo sobre assuntos que geram dúvidas recorrentes em quem trabalha no setor como alguns métodos de apuração e atos não cooperativos.“É muito importante fazer essa conexão do profissional com a academia, porque é da academia que saem as discussões e as soluções para os processos da contabilidade”, disse o Representante do Conselho Regional de Contabilidade (CRC/PA), Anderson Pires.

VEJA MAIS

O Sistema OCB/PA ao realizar esse evento tem como objetivo que todas as cooperativas vinculadas à entidade possam ter profissionais mais qualificados e atualizados para comandar o setor contábil das cooperativas, visando o desenvolvimento e prosperidade financeira que possa alavancar a qualidade na prestação de serviços e produtos.

“Antigamente não tínhamos profissionais no Estado que discutiam sobre contabilidade e cooperativismo. Com o tempo, foi mostrado para esses profissionais que esse mercado é de grande potencial e estamos vendo o interesse pelo setor crescer, e para isso é fundamental o aprimoramento técnico e acadêmico”, conta o Superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra

Fabiano Oliveira é um dos Conselheiro do Sistema OCB/PA, presidente da Amazon Focus e foi um dos palestrantes no evento. "Há muito tempo atrás não tinha literatura sobre contabilidade cooperativa, hoje estamos evoluindo, temos várias literaturas sobre o assunto e o interesse está crescendo cada vez mais. Por isso é tão importante continuarmos difundido esse conhecimento”, conta o palestrante.