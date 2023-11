Ideias de presentes de Natal: opções criativas e baratas

Com a aproximação do período natalino, a busca pelos presentes de Natal já começou. Porém, é necessário ficar atento aos preços dos produtos para não prejudicar o orçamento familiar. Uma ótima dica para economizar é investir em presentes feitos à mão e em itens personalizados como canecas, capa para celular e canetas. Em Belém, a Papelaria Brazz Brazz oferece diversos itens para quem deseja presentear um familiar ou amigo especial no Natal.

É válido destacar que diante de tantos gostos e personalidades diferentes, decidir o que dar de presente de Natal pode ser bastante desafiador. Por isso, a Brazz Brazz selecionou algumas dicas para ajudar você a encontrar o presente ideal de Natal. Confira!

VEJA MAIS

1. Capa para celular: hoje em dia todo mundo precisa de proteção para os smartphones, por isso a capa de celular é um excelente presente. Uma boa dica é perguntar antes qual é o modelo do telefone da pessoa que você irá presentear e escolher uma acessório personalizado de acordo com os gostos dela;

2. Caixa de chocolate: para os amantes de doce, um bom chocolate é o presente ideal. É um mimo simples, porém é possível deixar a caixa mais estilosa e até mesmo personalizar de acordo com a série favorita da pessoa que irá receber o presente, por exemplo. Então, descubra qual o chocolate preferido e abuse da criatividade;

3. Almofadas: esses itens oferecem mais movimento à decoração do lar e podem ser colocados em vários ambientes, dependendo do seu objetivo. Por isso, é o presente ideal para quem adora decorar o lar para celebrar bons momentos com os familiares e amigos;

Almofadas são ótimas opções de presentes, pois proporcionam mais cor e vivacidade aos ambientes (Freepik.com)

4. Quadro decorativo: esses objetos estão muito em alta, pois dão um toque bem moderno ao ambiente. E o melhor: podem ser encontrados em qualquer lugar por um preço acessível. Compre dois ou três, de acordo com a sua disponibilidade financeira, e presenteie quem você ama com esses acessórios;

5. Sabonetes artesanais: essa é outra dica de presente super legal, já que às vezes não existe a certeza que a pessoa, de fato, vai usar o mimo. Dando sabonete de presente, não há erro, pois todo mundo usa. Em algumas lojas, é possível comprar uma caixa com vários sabonetes, bonitos e super perfumados;

Sabonetes artesanais nutrem a pele e não prejudicam o meio ambiente, já que são naturais e não geram poluição durante a produção (Freepik.com)

6. Garrafa de água personalizada: todo mundo precisa beber água, então não tem como errar com essa opção. Além disso, é possível dar um toque a mais ao seu presente, personalizando a garrafinha com o nome da pessoa que irá receber.

Há 31 anos a Papelaria Brazz Brazz está no mercado, oferecendo produtos com excelente qualidade e durabilidade. Clique aqui e confira as novidades da loja para o período natalino.