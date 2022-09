Ícone de amor: cartaz do círio inspira proteção aos fiéis

Entre os elementos mais tradicionais do Círio de Nazaré, o cartaz é um dos que mais se destacam na existência da Festa. De fácil acesso, todo ano é aguardado com muita expectativa pelos fiéis. A peça publicitária carrega a mensagem da festividade e facilmente chega às casas dos devotos, nas mais diferentes localidades, adornando os lares e propagando a mensagem de esperança e evangelização.

Ana Karina Araújo, da Paróquia São Jorge, em Belém, é uma das que têm na peça um meio de fé. “O cartaz é um símbolo de fé na Mãe de Jesus”, diz. “Através dele nós evangelizamos e divulgamos a festa do Círio. Ter o cartaz fixado em casa me faz crer na presença de Nossa Senhora de Nazaré e de Jesus em nossa família”, explica.

Há 15 anos Ana Karina tem a tradição de decorar o cartaz. Tudo começou quando ela alcançou uma graça no Círio de 2007, ao acompanhar a procissão na corda. Desde lá, a dona de casa conta que tudo mudou e, para demonstrar ainda mais o amor e a gratidão à Nossa Senhora, passou a customizar itens para a festividade, dentre eles, o cartaz. “Eu queria demonstrar o meu amor, minha gratidão à Nossa Senhora por ter intercedido por mim”, explica. “Então comecei a customizar camisas do Círio, enfeitar o cartaz, fazer mantos e a decorar a casa. A cada lançamento do cartaz fico na expectativa de saber quais cores vão predominar para então sair em busca dos aviamentos, pedras, cola com glitter e outros itens”, detalha.

Dom herdado da mãe, Ana Karina leva em média três dias para decorar o cartaz. Para combinar com o colorido da peça deste ano, a dona de casa priorizou o manto com o verde e alguns detalhes dourados. Após a finalização, a mesma tem o costume de fixar a peça na parede da sala, até o ano seguinte. Durante o tempo de pandemia, como uma forma de agradecimento, a tradição de Ana Karina se manteve. “Eu e minha família não deixamos de celebrar o Círio de Nazaré nestes dois anos de pandemia”, conta. “Era preciso manter a fé em Deus, em Maria, e enfeitar o cartaz também era uma forma de agradecer a Deus por estarmos juntos”, acredita a devota.

Com a cara do Pará

O cartaz do Círio 2022 traz como tema “Maria, Mãe e Mestra”. A foto é de Salim Wariss, membro da Guarda de Nazaré, advogado e servidor público do Tribunal de Justiça do Pará. Já a ilustração de fundo é do artista paraense José Fernandes Fonseca Neto, o Zocca. Ao fundo da imagem, é possível ver o trajeto da procissão, com pontos emblemáticos, como a Praça do Relógio, Ver-o-Peso, Theatro da Paz, Praça da República, Catedral Metropolitana e Basílica Santuário de Nazaré. Já ao centro, o cartaz traz em destaque a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. “O Cartaz do Círio 2022 nos transmite a mensagem que Maria é Mãe e Mestra em todas as circunstâncias de nossas vidas”, diz o descritivo do item. “Ela não está presente somente nos festejos do Círio de Nazaré, mas, é presença marcante em nosso dia a dia”.