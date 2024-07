Hospital Porto Dias conta com o centro mais completo em Urgência e Emergência do estado do Pará

O Hospital Porto Dias possui o centro mais completo em Urgência e Emergência do estado do Pará. O reconhecimento é fruto de todos os investimentos que a instituição de saúde vem realizando ao longo dos últimos anos, o que tem garantindo um atendimento cada vez melhor e mais seguro para os seus clientes.

Fatores como corpo clínico, valores do serviço, Selo GPTW, que destaca o Hospital Porto Dias como um bom lugar para trabalhar, infraestrutura de hotelaria e parque tecnológico, coordenações assistenciais, protocolos clínicos, presidência e superintendência próximas da assistência, contribuem diretamente para que o hospital se torne referência em Urgência e Emergência em todo o estado.

"Estamos na vanguarda da utilização de tecnologias, desde 2017, como único hospital com cirurgia robótica, protocolos institucionais gerenciados como sepse, dor torácica, TEV e AVC", destaca o coordenador do departamento de emergência adulto do Hospital Porto Dias, Andrei Neil Sales.

O Hospital Porto Dias recebeu a certificação de platina do Angels Award, iniciativa que classifica os hospitais como prontos para o atendimento do Acidente Vascular Cerebral (AVC), tornando-se o único hospital da região Norte a receber o reconhecimento internacional.

Qualidade no atendimento

O Hospital Porto Dias oferece o que há de melhor em atendimento aos pacientes, garantindo mais agilidade, redução de tempo de recuperação com internação hospitalar menor, além de possuir escuta ativa da opinião dos clientes.

"Os clientes atendidos em nosso serviço recebem pesquisa de satisfação de atendimento por e-mail e presencialmente por ouvidoria. Os responsáveis pelos setores são atuantes para resolver as demandas", ressalta o coordenador da instituição de saúde.

Planos para o futuro

O centro de Urgência e Emergência do Hospital Porto Dias possui um elevado padrão, com infraestrutura moderna, equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados.

Para o futuro, a instituição de saúde tem como principais metas realizar a expansão do pronto socorro adulto, além de inaugurar a Faculdade Porto Dias.

“Nosso objetivo é continuar sendo referência para média e alta complexidade, mantendo nossos valores com atendimento com humanização e resolutivo com uso de alta tecnologia”, finaliza Andrei Sales.

A instituição de saúde possui serviço de urgência e emergência 24h por dia, sete dias por semana. Para saber mais sobre o centro de Urgência e Emergência do Hospital Porto Dias, clique aqui.