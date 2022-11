Hospital Pediátrico adota atendimento focado na agilidade e atenção à saúde

A saúde das crianças exige mais atenção e cuidados dos pais e dos profissionais envolvidos para oferecer mais conforto e segurança na hora do atendimento. Para atender estes requisitos com qualidade e excelência, o Porto Dias dispõe do hospital pediátrico com uma estrutura completa e serviço de urgência e emergência 24 horas.

O Hospital Pediátrico do Porto Dias conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados para atender os pequenos de forma segura e especializada. A estrutura reúne tecnologia, inovação nos serviços de cirurgia pediátrica, unidades de internação e terapia intensiva, além do atendimento em urgência e emergência 24 horas por dia durante os sete dias da semana.

O cirurgião pediátrico Alfredo Abud Neto, do Porto Dias, destaca que a atenção aos detalhes proporciona um ambiente acolhedor para crianças e adultos (Arquivo pessoal)

Os equipamentos de última geração permitem diagnósticos com precisão, realização de cirurgias minimamente invasivas com procedimentos laparoscópicos e robóticos. De acordo com o cirurgião e urologista pediátrico Alfredo Abud Neto, do Hospital Pediátrico Porto Dias, as cirurgias asseguram o status de referência do hospital “Se destacando dos demais na atenção aos detalhes, que é também notada na infraestrutura moderna e na decoração, oportunizando às crianças e suas famílias um espaço de acolhimento de excelência nos mais diversificados níveis de complexidade”, pontua o médico.

O modelo Fast-Track é o diferencial do Pediátrico Porto Dias, que garante a agilidade no cuidado infantil, mas sem perder a qualidade. “Uma prática que agiliza a execução de tarefas e atua estrategicamente na administração do fluxo de pacientes, criando uma melhoria contínua, facilitando a rotina da emergência. Além disso, a metodologia contribui para aliviar a dor, amenizar o sofrimento e proteger a vida”, explica o cirurgião pediátrico sobre o modelo adotado.

A rotina regular de consultas previne o surgimento de doenças e possibilita o diagnóstico precoce. Mantenha a saúde dos pequenos em dia e agende uma consulta no Hospital Pediátrico Porto Dias. Para mais informações, acesse o site ou entre em contato pelo (91) 3084-3000.