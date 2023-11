Hospital Municipal de Marabá realiza mais de 300 cirurgias por mês

O Centro Cirúrgico é uma área de extrema importância e responsabilidade para um hospital. A Prefeitura Municipal de Marabá sabe a importância de investir, cada vez mais, nessa área hospitalar tão fundamental para a manutenção da vida. O Hospital Municipal de Marabá (HMM) possui um dos centros cirúrgicos mais bem equipados da região e realiza mais de 300 cirurgias por mês, principalmente no segmento de urgência e emergência.

O hospital possui uma equipe completa e capacitada para realizar os procedimentos cirúrgicos. Não é à toa que a unidade hospitalar se tornou referência em cirurgias para 30 municípios do entorno. O centro cirúrgico do Hospital Municipal de Marabá conta com um quadro de funcionários composto por 20 técnicos de enfermagem, três técnicos de radiologia, nove cirurgiões gerais, três cirurgiões pediátricos, dez anestesistas, sete ortopedistas, três enfermeiros fixos e uma equipe de enfermeiros plantonistas.

“O Centro Cirúrgico do HMM é um dos melhores de Marabá, bem ampliado, está bem dividido, com cinco salas de cirurgia. Contamos hoje com raio x dentro do centro cirúrgico, arco cirúrgico, para visualizar na hora que o procedimento ortopédico é feito, por exemplo, se realmente o osso encaixou direito”, explica Maurícia Ramalho, Coordenadora do Setor de UTI do HMM.

Estrutura completa

Além de uma equipe preparada, o setor de cirurgia do Hospital Municipal de Marabá oferece uma estrutura completa de atendimento com cinco salas específicas, além do raio-x e do arco cirúrgico, que corresponde ao intensificados de imagem. Os espaços contam, ainda, com carrinhos de anestesia, monitores com os indicadores dos sinais vitais do paciente, foco cirúrgico e demais equipamentos necessários para a realização de uma cirurgia.

A equipe de cirurgiões é composta por urologistas, cirurgiões vasculares, cirurgiões bucomaxilofacial, ginecologista, endoscopistas, que fazem colonoscopia e endoscopia, vascular externo para confecção de fístula arteriovenosa, e nefrologista para implante de cateter Permcath.

Nagilson Amoury, cirurgião geral e do aparelho digestivo, destaca a importância dos investimentos na estrutura do centro cirúrgico (Sara Lopes/ Prefeitura Municipal de Marabá)

Para o cirurgião geral e do aparelho digestivo, Nagilson Amoury, que trabalha há 20 anos no HMM, contar com um espaço bem equipado, com arco cirúrgico, por exemplo, garante mais segurança para a realização dos procedimentos cirúrgicos.

“O arco cirúrgico é muito utilizado pela equipe de ortopedia. São cirurgias pélvicas, ósseas, grandes cirurgias, vai radiografando de uma forma dinâmica. A gente que é da área de cirurgia geral, do aparelho digestivo, a gente utiliza também esse equipamento para ver a via biliar, se tem algum cálculo, se precisa de alguma intervenção a mais. Cada paciente tem um diagnóstico preciso e baseado nesse diagnóstico existe um protocolo estabelecido e é feito o procedimento. O meu sentimento de trabalhar aqui é bom porque a gente faz o que gosta, trabalhando em um hospital de grande demanda com muitos profissionais dedicados”, ressalta o especialista.

Resultados positivos

Os investimentos no setor cirúrgico do Hospital Municipal de Marabá têm gerado bons frutos. Suely Alves acompanhou a nora, que foi submetida a uma cirurgia no intestino, no hospital do município. Para ela, o atendimento recebido e a estrutura da unidade foram determinantes para o sucesso do procedimento.

Suely Alves ressalta a qualidade do atendimento e estrutura do Hospital Municipal de Marabá (Sara Lopes/Prefeitura Municipal de Marabá)

“Ela está evoluindo bem. Inclusive, já falaram até em alta para ela. Sem dúvidas é bom mesmo. Não tenho do que me queixar. Eu só tenho a dizer que é muito bom esse hospital. Não tenho o que dizer, só que foi bom para ela. Ótimo", destaca Suely.