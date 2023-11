Hospital Mater Dei Porto Dias: Planejamento familiar e acompanhamento pré-natal em destaque

O Hospital Mater Dei Porto Dias é uma referência em atendimento humanizado e cuidados com as gestantes, oferecendo serviços de alta qualidade e uma experiência única e inesquecível para todas as pacientes, bebês e familiares. O acolhimento inicia no planejamento acompanhado

A instituição de saúde tem como principal objetivo oferecer um atendimento de qualidade e humanizado às gestantes. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados em obstetrícia, o Hospital Mater Dei Porto Dias preza pelo bem-estar físico e emocional das pacientes desde o primeiro contato.

Um dos principais diferenciais do Hospital Mater Dei Porto Dias é a valorização da humanização gestacional, que se traduz em uma série de medidas que visam garantir o máximo conforto e segurança para a mãe e o bebê durante todo o processo de gestação e parto. Além disso, o hospital oferece suporte emocional por meio de encontros terapêuticos e educativos, o que ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse dos futuros papais e mamães.

Outro ponto que merece destaque é a Varanda Familiar, um espaço especialmente projetado para que os familiares e amigos escolhidos pela grávida possam acompanhar o parto em um ambiente caloroso e acolhedor. Esse ambiente tranquilo e seguro ajuda a tornar esse momento ainda mais especial e inesquecível para todos os envolvidos.

A equipe multiprofissional é composta por ginecologistas, obstetras, pediatras, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, que fornecem suporte completo em todas as fases da gestação e parto. A estrutura física é cuidadosamente estruturada, com consultórios para pré-natal, salas cirúrgicas e Alojamento Conjunto, permitindo a permanência do bebê com a mãe e acompanhante em tempo integral. Além disso, a unidade oferece cuidados intensivos para recém-nascidos prematuros com equipes altamente qualificadas em materno-infantil e equipamentos de alta tecnologia.

“Além dos serviços já citado, nossa maternidade dispõe também de serviços de alta complexidade, como a nossa Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), onde admitimos recém-nascidos prematuros que necessitam de cuidados intensivos, com equipes altamente qualificadas em materno-infantil, equipamentos de alta tecnologia e estrutura acolhedora para garantir uma assistência completa e segura, que fortaleça o vínculo entre a mãe e o bebê, assegurando o resultado para todos”, avaliou Renan de Souza Linard - Supervisor da Maternidade do Hospital Mater Dei Porto Dias.