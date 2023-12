Hospital Mater Dei Porto Dias oferece Upgrade de alimentação

O Hospital Mater Dei Porto Dias apresenta uma novidade para os pacientes que estão em processo de tratamento: o Upgrade de Alimentação. Agora, os pacientes poderão contar com novos cardápios para nutrição hospitalar, elevando o padrão de alimentação durante a estadia dentro do hospital.

O Upgrade de Alimentação segue orientações de nutricionistas, buscando sempre oferecer a melhor qualidade no serviço de nutrição hospitalar, focando em cada paciente. Os planos disponíveis são: Bronze, Prata e Ouro, cada um com suas particularidades.

O plano Bronze oferece louça padrão e cardápio padrão. Já o plano Prata, conta com utilização de taças, talheres e bandejas inox, além de um almoço e jantar sofisticados, assinados por um chef de cozinha. No plano Ouro, os pacientes terão talheres e bandejas em prata, forro de bandeja e guardanapo em linho, refeições sofisticadas, assinadas por chef de cozinha, com direito a pré-montagem na suíte e frigobar com água com ou sem gás, refrigerante comum e diet.

Marcela Bita foi a primeira paciente a experimentar o serviço disponibilizado. Para ela, o resultado foi positivo: “A experiência foi a melhor possível. em um momento que estamos super sensíveis e com as emoções a mil, conhecendo um novo mundo, ter esse aconchego e um cardápio especial faz a gente se sentir bem. Eu estava ansiosa para o horário da próxima refeição porque sempre me surpreendia positivamente. Indico de olhos fechados, o Mater Dei Porto Dias me surpreendeu no geral, com estrutura, atendimento e com esse super diferencial do cardápio. Quando fui agendar minha cirurgia, eles me informaram que já estava disponível, não tive dúvida nenhuma que seria uma opção nossa. Comer bem num momento como esse, faz toda diferença”.

O Upgrade de alimentação representa um avanço na política do bem-estar social dos pacientes, buscando oferecer um serviço personalizado e de qualidade. Para mais informações sobre os planos e valores, entre em contato através do número (91) 99270-0947 (Whatsapp e ligações).