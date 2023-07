Hospital Mater Dei Porto Dias oferece serviços oftalmológicos com estrutura completa

Os cuidados com a saúde ocular devem ocorrer desde os primeiros dias de vida, já que existem inúmeras doenças que podem afetar os olhos, entre elas, alterações de grau, desvios oculares e modificações das vias lacrimais. Pensando nisso, o Hospital Mater Dei Porto Dias oferece diversos serviços oftalmológicos com equipamentos inovadores para bebês e crianças.

É válido destacar que as crianças também podem ser acometidas por conjuntivites e várias outras doenças comuns em adultos, que se apresentam de maneiras diferentes nos pequenos e podem precisar de tratamentos diferenciados, conforme revela a oftalmologista Julia Ponte Souza, que atua no Mater Dei.

“É aí que entra a importância dos exames oftalmológicos de rotina das crianças. Boa parte dessas doenças não geram queixas nem sintomas no começo. É muito comum vermos crianças com grau alto e os pais não fazerem ideia. Já algumas doenças podem ter os seguintes sintomas: obstrução de vias lacrimais, por exemplo, gera muito lacrimejamento, e no caso do estrabismo, geralmente a família percebe o desvio dos olhos de forma fixa ou eventualmente, quando a criança está muito concentrada”, destaca a médica, que também é especialista em oftalmopediatria e estrabismo.

Diagnóstico

Os exames oftalmológicos com oftalmopediatra são realizados em qualquer idade, desde bebês até crianças maiores, com equipamentos específicos para examinar as crianças. Os principais exames são: inspeção dos olhos, avaliação do grau a partir dos seis meses de idade, avaliação das vias lacrimais com colírio e verificação da retina.

“Só com isso conseguimos diagnosticar maior parte das possíveis doenças oftalmológicas nas crianças”, acrescenta Julia Ponte Souza.

Existem também as alergias oculares, que geralmente deixam os olhos vermelhos, inchados e com secreção. Para livrar as crianças desses problemas, é necessário evitar o excesso de tecidos que acumulem poeira, manter os ambientes com boa circulação de ar e evitar manter os pets dentro de casa, principalmente os que soltam muitos pelos.

Estrutura completa

O Mater Dei Porto Dias tem uma estrutura completa capaz de acompanhar e cuidar de bebês e crianças. A instituição de saúde oferece os exames necessários e profissionais capacitados para tratar desde as condições mais simples, como o uso de óculos até as mais complexas e desafiadoras da infância, como glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade e estrabismos de todos os tipos.

“Não existe limite para a rotina preventiva. Com os equipamentos e profissionais que temos podemos atender desde bebês até crianças de todas as idades”, pontua a oftalmopediatra.

Para saber mais sobre os serviços do Hospital Mater Dei Porto Dias, clique aqui ou entre em contato pelo número: (91) 3084-3000.