Hospital Mater Dei Porto Dias é reconhecido como um excelente local para trabalhar

O Hospital Mater Dei Porto Dias foi reconhecido pela Great Place to Work (GPTW) como uma excelente empresa para trabalhar. O selo GPTW é uma certificação mundialmente respeitada, que destaca empresas que são reconhecidas e indicadas, por seus próprios funcionários, como um ótimo ambiente de trabalho.

A avaliação é desenvolvida pela GPTW, por meio de uma plataforma onde o colaborador se posiciona sobre 63 afirmações e duas perguntas abertas. A GPTW garante a anonimidade do respondente e que os resultados individuais dos respondentes não sejam revelados, seja para uso interno ou das empresas participantes.

Para Diogo Porto Dias, diretor operacional do Hospital Mater Dei Porto Dias, o reconhecimento GPTW tangibiliza, por meio de uma consultoria externa especializada, o sentimento de que a instituição de saúde tem uma excelente cultura organizacional e que as equipes reconhecem os esforços da empresa na manutenção de um ambiente de trabalho seguro, preocupado com educação continuada e que leva em consideração as necessidades dos times.

“São atributos essenciais em um mercado que cobra alta performance, especialmente por conta do quão sensível é cuidar da saúde das pessoas. Vivemos tempos muito difíceis nos anos de pandemia, com uma sobrecarga de demanda totalmente sem precedentes. Mesmo assim, esses times foram além e fomos capazes de aumentar nossa capacidade de atendimento, nos tornando de suma importância no combate aquela crise. Com o arrefecer da pandemia, era muito forte o sentimento de importância e pertencimento, os dias difíceis tinham nos tornado mais fortes e confiantes de que juntos éramos capazes do inimaginável. Esse reconhecimento contagia toda a equipe a continuar lutando por mais”, explica Diogo Porto Dias.

Planos para o futuro

Após ganhar esse reconhecimento, o Hospital Mater Dei Porto Dias está buscando cada vez mais avanços. Atualmente, a instituição de saúde está criando um ecossistema de educação em saúde cada, capacitando as equipes internas e formando especialistas para o mercado, por meio de programas de residência e especializações em medicina e outras áreas da saúde.

“Queremos cada vez mais ser referência e continuar contribuindo por um mercado de saúde cada fez mais profissionalizado. O setor de saúde enfrenta duros desafios na cauda da pandemia e o cenário continua sem parecer favorável nos anos que virão. A profissionalização da indústria é algo muito importante para continuar promovendo práticas de melhoria contínua, assim como para garantir a sua longevidade”, ressalta Diogo Porto Dias.

