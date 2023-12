Hospital Mater Dei Porto Dias é exemplo de cuidado com a sepse

O Hospital Mater Dei Porto Dias, em Belém, é destaque no Brasil quando o assunto é cuidados com a sepse. A sepse é uma resposta sistêmica a uma doença infecciosa, causada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários, e é uma das principais causas de morte em unidade de terapia intensiva. Porém, se houver um reconhecimento precoce pela equipe durante o atendimento, os tratamentos têm resultados rápidos e efetivos.

O hospital já atua há muitos anos em treinamentos das equipes para o reconhecimento precoce e tratamento da enfermidade, com atualizações anuais baseadas na literatura e em órgãos nacionais e internacionais que atuam no combate à sepse. Os profissionais também elaboraram um protocolo gerenciado que avalia os tempos necessários para o atendimento, desde o início do tratamento até a condução do paciente à unidade de terapia intensiva.

De acordo com a dra. Paula Pires Teixeira de Miranda, infectologista e Coordenadora do Serviço de Clínica Médica e das Unidades de Internação do Hospital Mater Dei Porto Dias, a equipe multiprofissional é um grande diferencial para o tratamento. “Desde o profissional que faz a triagem do paciente na unidade de emergência até o profissional do laboratório, do transporte e da unidade de terapia intensiva. Quanto mais rápido o atendimento, mais favorável é o desfecho. O hospital também conta com equipamentos de alta complexidade e ampla tecnologia que auxiliam no diagnóstico e infectologistas para auxiliar no protocolo do gerenciamento de antibióticos”.

Equipe multiprofissional do Mater Dei Porto Dias é um grande diferencial para o tratamento (Imagem: Freepik)

O protocolo de atendimento do hospital para a sepse inclui triagem, atendimento médico, internação, exames, administração de antibióticos, expansão volêmica e uso de drogas vasoativas, realizado em menos de 60 minutos - que é a referência estabelecida pelo Instituto Latino Americano para Estudos da Sepse (ILAS). Na unidade, o tempo de resposta reduziu para 51 minutos e teve como resultado prático, a diminuição do período de internação dos pacientes.