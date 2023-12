Hospital Mater Dei Porto Dia orienta sobre diagnóstico precoce de Câncer de próstata

O câncer de próstata é um dos tipos de câncer mais comuns em homens com mais de 50 anos, perdendo apenas para o câncer de pele. O grande desafio é que, mesmo em estágios avançados, a doença não apresenta sintomas, o que torna fundamental a realização de exames preventivos, e acompanhamento profissional, como o realizado pelo Hospital Mater Dei Porto Dias, em Belém. A unidade é pioneira neste tipo de atendimento na região norte.

O diagnóstico da doença começa com uma consulta com um urologista que solicitará alguns exames, como o exame de sangue PSA (Antígeno Prostático Específico) e o ultrassom da próstata. Com o resultado desses exames, será feita a avaliação e, se necessário, serão solicitados outros exames, como a ressonância da próstata. O diferencial do Hospital do Câncer do Porto Dias é que o paciente pode realizar todos esses procedimentos em um só lugar.

“A detecção precoce do tumor é fundamental. Quando restrito à próstata é possível obter a cura em mais de 95% dos casos. No Hospital do Câncer do Porto Dias, o paciente é admitido na unidade e realiza a consulta com o urologista no ambulatório. O médico solicita os exames pertinentes que serão minuciosamente analisados. Uma vez diagnosticado o estágio do tumor é possível iniciar o planejamento do tratamento”, orientou o dr. Francisco Carvalho, coordenador da Urologia do Hospital Mater Dei Porto Dias.

Para casos de tumores localizados, a remoção total ou parcial da próstata pode ocorrer por meio de cirurgia robótica (Imagem: Freepik.com)

Para os casos de tumores localizados, a remoção total ou parcial da próstata pode ocorrer por meio de cirurgia robótica. O método é considerado o mais eficaz e menos invasivo, diminuindo muito a possibilidade de sequelas como incontinência e impotência. Outra possibilidade para o tratamento de tumores localizados é a radioterapia. Já para os casos avançados, em que a cirurgia não trará cura, o tumor pode ser controlado por anos e até indefinidamente, por meio de tratamento sistêmico pela equipe de oncologistas clínicos.

A detecção precoce do câncer de próstata é a chave para o sucesso do tratamento. Por isso, é importante realizar exames preventivos regularmente. No Mater Dei Porto Dias, o paciente pode contar com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada para cuidar da saúde.