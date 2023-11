Hospital do Câncer Mater Dei Porto Dias: Exemplo de humanização no tratamento de pacientes oncológic

O Hospital do Câncer Mater Dei Porto Dias, localizado em Belém, tem se destacado como referência no diagnóstico e tratamento oncológico na região norte. Com uma estrutura moderna, equipamentos de última geração e uma equipe de profissionais altamente capacitados, a unidade vem oferecendo um atendimento de excelência aos pacientes.

Com suporte completo e atendimento de qualidade, o hospital oferece conforto e segurança. No que diz respeito ao tratamento oncológico, o Mater Dei Porto Dias conta com uma série de ações voltadas ao diagnóstico precoce e ao tratamento efetivo. O hospital também oferece um serviço especializado de tratamento de outros tipos de câncer, especialmente os mais comuns em mulheres, como o câncer de mama e o câncer de colo do útero.

Com uma estrutura física completa, o hospital oferece diversas especialidades integradas em um mesmo ambiente, como oncologia clínica, oncologia cirúrgica, hematologia, cirurgia torácica, mastologia e urologia. Mas mais do que a estrutura física, o atendimento humanizado é o grande destaque do hospital. Desde a chegada do paciente, o atendimento é voltado para a humanização e cuidado com o paciente.

Na unidade, os atendimentos humanizados são desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais dedicados ao cuidado personalizado e humanizado.

Com suporte completo e atendimento de qualidade, o hospital oferece conforto e segurança. (Imagem: Freepik)

Outro diferencial da unidade voltado ao tratamento oncológico é que os pacientes podem receber atendimento de urgência, inclusive internação, sem precisar se dirigir ao Pronto Socorro comum. “Durante o horário comercial se um paciente passar mal e precisa de uma transfusão, ou estiver com dor, ele não precisa se dirigir ao PS comum, ele pode vir até ao hospital e vai ter o atendimento de urgência, inclusive de internação por aqui mesmo”, afirmou Loreane Maiara Santos Correa, coordenadora do Hospital do Câncer Mater Dei Porto Dias.