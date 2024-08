Hospital Adventista de Belém promove I Simpósio de Nutrição Hospitalar

A recuperação no ambiente hospitalar vai além dos tratamentos médicos tradicionais. Ela exige uma atenção integral, o que envolve a atuação de diversos profissionais de saúde. A assistência nutricional é fundamental especialmente para pacientes com doenças graves ou internações prolongadas, que correm maior risco de desnutrição. Pensando nisso, o Hospital Adventista de Belém promoverá, nos dias 29 e 30 de agosto, o I Simpósio de Nutrição Hospitalar, com o tema “Conectando Saberes e Práticas”, no auditório Irineu Stabenow, localizado no 5º andar da instituição. O evento tem a finalidade de discutir o papel do nutricionista em equipes multiprofissionais.

A colaboração entre profissionais de diferentes áreas é crucial para um hospital oferecer um cuidado integral, já que as áreas se complementam, o que ajuda na identificação e atendimento às necessidades dos pacientes. Essa parceria cria um ambiente mais saudável e acolhedor. A nutrição, por sua vez, exerce um papel indispensável nesse processo, auxiliando na diminuição do tempo de internação, além de prevenir ou tratar a desnutrição hospitalar, que pode ser causada pela ingestão inadequada, pela absorção deficiente ou pela perda de nutrientes causada por doenças, traumas ou pelo aumento das demandas metabólicas. Segundo a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN), a taxa de desnutrição entre adultos internados no Brasil oscila entre 20% e 60%.

Para a gerente do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Adventista de Belém, Thalita Dantas, destaca a atenção e o zelo envolvido na preparação das refeições hospitalares, ressaltando a preocupação com a nutrição, sabor e bem-estar.

“O serviço de nutrição e dietética se dedica a preparar refeições que não só são ricas em nutrientes essenciais, mas também preservam as características organolépticas dos alimentos, como textura, aparência e sabor. Seguimos rigorosamente os parâmetros da dietoterapia, que envolvem o manejo clínico da dieta. Isso garante que o paciente tenha uma melhor aceitação da refeição, contribuindo para uma recuperação mais rápida e proporcionando uma sensação de bem-estar no ambiente hospitalar. Nosso objetivo é criar uma experiência alimentar que torne a rotina diária do paciente mais agradável e que promova uma percepção positiva durante sua estadia”, explica.

Palestrantes renomados

O I Simpósio de Nutrição Hospitalar proporcionará um espaço para discussões e abordagens práticas sobre o papel e a importância do nutricionista clínico no cuidado multiprofissional ao paciente hospitalizado. O evento contará com palestrantes renomados, tanto a nível estadual quanto nacional, como professores, doutores e especialistas nas áreas de nutrição, terapia intensiva, fonoaudiologia e enfermagem.

Atividades interativas e oportunidades de networking

Além das palestras, o Simpósio oferecerá mesas-redondas, discussões temáticas e a oportunidade de submissão de trabalhos acadêmicos, proporcionando um ambiente propício para networking. Durante os coffee breaks, os participantes poderão visitar a feira com estandes expositores, que trarão novidades e brindes exclusivos.

O I Simpósio de Nutrição Hospitalar do Hospital Adventista de Belém é uma excelente oportunidade para expandir conhecimentos, trocar experiências com especialistas renomados e fortalecer a rede de contatos na área da saúde.

Para participar do I Simpósio de Nutrição Hospitalar do Hospital Adventista de Belém é bem simples. Acesse o link e faça já a sua inscrição!