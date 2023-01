Hospital Adventista de Belém investe em tratamento humanizado para o Alzheimer

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a deterioração irreversível da memória, atenção e concentração de pessoas com 65 anos ou mais. Para melhorar a qualidade desses pacientes, o Hospital Adventista de Belém realiza o tratamento humanizado, que inclui a assistência de profissionais capacitados em todas as etapas da doença.

O neurologista Daniel Guedes Tomedi, que atua no Hospital Adventista de Belém desde 2016, até o momento o Alzheimer permanece sem cura e o avanço da idade é o maior fator de risco para o desenvolvimento dessa doença, que afeta mais mulheres do que homens e não tem causa específica.

“Essa deterioração tem como consequência alterações no comportamento, na personalidade e na capacidade funcional da pessoa, dificultando a realização de suas atividades diárias”, explica o médico.

Daniel Guedes ressalta que o diagnóstico de Alzheimer requer uma ampla visão clínica com o neurologista, porém alguns sinais podem indicar a doença, são eles:

- Dificuldade para lembrar de informações recentes;

- Problemas para completar tarefas que antes eram fáceis;

- Mudanças de humor;

- Dificuldade para resolver problemas;

- Problemas na comunicação;

- Afastamento de amigos e familiares;

- Confusão mental sobre locais, pessoas e eventos.

Humanização

Ainda de acordo com o neurologista, conforme a doença progride, os cuidados médicos precisam ser intensificados. No Hospital Adventista de Belém, os pacientes são acolhidos por uma equipe multidisciplinar que realiza o acompanhamento nutricional e mental do paciente.

Outro ponto importante é o apoio da família, responsável por transmitir a sensação de segurança e estabilidade ao portador de Alzheimer.

“Seguir uma rotina diária de tarefas como tomar banho, comer e dormir ajuda as pessoas com essa doença a lembrarem das coisas. Ter uma rotina regular na hora de dormir pode ajudá-las a ter uma boa noite de sono. É fundamental manter a pessoa com doença de Alzheimer sempre inserida na vida familiar e jamais a deixar isolada”, finaliza Daniel Guedes.

Para agendar consultas e exames no Hospital Adventista de Belém, entre em contato por meio dos números: (91) 3084-7533 ou (91) 3194-1133. Clique aqui e saiba mais.