Hospital Adventista de Belém inaugura equipamento de hemodinâmica mais moderno da América Latina

Essencial para a realização de exames de baixa e alta complexidade nas áreas da cardiologia, neurologia e vascular, o equipamento de hemodinâmica atua de maneira pouco invasiva, ou seja, com cateteres que entram pelas artérias ou pelas veias. Pensando cada vez mais no bem-estar dos pacientes que precisam desse tipo de tratamento, o Hospital Adventista de Belém inaugurou, no início deste ano, o aparelho de hemodinâmica Artis Icono, que se destaca por ser altamente seguro e inovador.

Os médicos Pedro Henrique Luiggi Teixeira e Bruno Luigi Rocha Faillace, coordenadores do setor de cardiologia Hospital Adventista de Belém, revelam que o Artis Icono é o único na América Latina que tem todos os aplicativos para realização de exames de baixa a alta complexidade em qualquer uma das áreas de cardiologia, neurologia e vascular. Além disso, o equipamento conta com aplicativos para diminuir a incidência de radiação e para otimizar o tratamento de pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC), tanto isquêmico quanto hemorrágico.

“Esse aparelho tem também aplicativos para avaliação e otimização de implante de stents, integração de imagens com sobreposição de AngioTCs com a tela no tratamento de cardiopatias valvares como aórtica (TAVI) e Mitraclip (Mitral), avaliação de vasos colaterais em artérias com oclusão de 100% com a orientação lado a lado com imagens de CT pré-adquiridas, trazendo maior segurança no tratamento de oclusões crônicas”, destaca Pedro Henrique Luiggi.

Outro ponto importante é que o aparelho auxilia no tratamento de pacientes oncológicos que precisam de procedimentos menos invasivos. Além disso, a técnica também é bastante valiosa para tratamentos de outras doenças como miomas do útero e doenças do aparelho digestivo, que podem ser tratadas de forma menos invasiva, por dentro dos vasos.

É válido ressaltar que entre os benefícios do aparelho de hemodinâmica estão a recuperação mais rápida do paciente, menores chances de sequelas e a possibilidade de tratar idosos e pessoas com comorbidades.

Planos para o futuro

Após a inauguração do aparelho de hemodinâmica, os próximos planos da instituição de saúde estão voltados para a área educacional. “Estamos programando implantar serviços de residência, levar casos gravados e ao vivo para congressos nacionais e até mesmo internacionais, continuar agregando tecnologia aos nossos procedimentos, mantendo condutas coesas e assertivas”, afirma o médico Bruno Luigi Rocha Faillace.

O Hospital Adventista de Belém prioriza os investimentos tecnológicos, dando condições para os profissionais tratarem os pacientes com tecnologia e qualidade.