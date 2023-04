Hidrolight possui diversas linhas para todos os tipos de cuidados

Cuidar da saúde é muito importante para manter o bem-estar físico e mental. No entanto, muitas vezes, a rotina corrida faz com que as pessoas acabem esquecendo dos hábitos saudáveis, como fazer alongamentos e atividades físicas, práticas essenciais para uma boa saúde. Com o objetivo de proteger, prevenir e tratar lesões, a Hidrolight oferece produtos ortopédicos e acessórios fitness para o dia a dia, que podem ser encontrados no Shopping da Saúde.

Os produtos Hidrolight se destacam no mercado pelo material de alto padrão, qualidade e durabilidade, conforme explica Flávio Cardoso, diretor do Shopping da Saúde.

“Os produtos são desenvolvidos sempre buscando um design diferenciado e a melhor relação custo-benefício do mercado”, pontua.

VEJA MAIS

Para atender necessidades específicas, a Hidrolight conta com as seguintes linhas:

- Órteses em neoprene: atendem às necessidades de imobilização de membros e partes do corpo como o tórax para o tratamento de lesões e pós-operatório;

- Foot care: linha em silicone destinada aos cuidados com os pés;

- Special care: possui produtos em alumínio e também é uma linha focada em acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Trajetória

Registrada em mais de 28 países da Europa, 9 países da América Latina, bem como nos Estados Unidos, a Hidrolight possui mais de 450 colaboradores e mais de 700 variações de produtos. Além disso, a empresa sempre busca lançar produtos exclusivos e inovadores para os consumidores, tornando-se indispensável quando se trata de saúde e bem-estar.

Segundo o diretor do Shopping da Saúde, não existe contraindicação para o uso dos produtos Hidrolight, já que eles oferecem mais qualidade de vida para as pessoas.

“Eles auxiliam na rápida recuperação de lesões, prevenção de lesões e também na mobilidade”, ressalta Flávio Cardoso.

Para conferir as novidades da Hidrolight, clique aqui.