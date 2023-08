Hélen Lopes Noronha: A advocacia moderna

A evolução tecnológica e digital, nos últimos anos, tem proporcionado novos rumos ao exercício da advocacia. Tais mudanças abrangem uma extensa gama de temas, convertendo-se em um convite para abraçar as perspectivas emergentes e também em oportunidade de aprendizado. Esse contínuo aperfeiçoamento é o que norteia o trabalho magisterial e jurídico da advogada e professora da Fibra Hélen Lopes Noronha, com mais de 22 anos de atuação.

“Essas mudanças tecnológicas, que envolvem plataformas digitais, inteligência artificial, digitalização de documentos, videochamadas etc., despertam a necessidade de conhecimentos adicionais no campo jurídico digital, seja no âmbito público e/ou privado”, aponta.

Para a advogada, que possui experiência profissional nas áreas de Gás e Petróleo, Varejista, Condominial, entre outras, o impacto das novas tecnologias será cada vez mais significativo. Apesar de surgirem várias dúvidas quando se trata dos desafios que se apresentam, e que são intensificados pelo mundo virtual, conhecer as ferramentas adequadas para a atuação é imprescindível.

“A inserção digital abrange um amplo leque de avanços tecnológicos e modernizações profissionais da área jurídica, dentre os quais cito o Legal Labs, para pesquisar jurisprudência com o auxílio da inteligência artificial; as consultas a bancos de dados, via big data; e as lawtechs, que desenvolvem produtos ou prestam serviços da área jurídica. Assim, as oportunidades estão ‘gritando’ pela inserção digital de nossa classe e uma maior capacitação tecnológica”, explica.

Conforme a professora, tal fato pode ser visto atualmente com o desenvolvimento do Direito Digital. Dessa maneira, Hélen assegura que os profissionais da área jurídica devem estar atentos às novas oportunidades no mercado. Ela própria se mantém inteirada sobre o que há de mais recente envolvendo a tecnologia e as ferramentas de atuação.

“Dentre as formas que utilizo também para meu aprimoramento profissional está a participação em grupos profissionais alinhados com minha área de atuação. Além disso, é essencial capturar fontes informativas que discutem assuntos sob o viés tecnológico e participar de congressos, eventos e palestras onde o público-alvo está inserido. Esse cenário desperta para temas como inovação, capacidade de resolução de problemas de modo menos burocrático e mais célere, aumento da flexibilidade como profissional a outros saberes e, inevitavelmente, o conhecimento da legislação”, finaliza.

Hélen Lopes Noronha

