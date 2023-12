Harmonização orofacial masculina: conheça os benefícios

A harmonização orofacial é um procedimento que tem ganhado cada vez mais adeptos entre os homens em Belém e na região metropolitana. O procedimento deve ser realizado sempre por um profissional capacitado. O Centro Universitário da Amazônia (Uniesamaz) é a instituição de ensino referência no assunto no Pará. O cirurgião-dentista e professor de harmonização orofacial, Reinaldo Gonçalves Netto, é o responsável por ensinar a disciplina aos alunos. Ele explica que a técnica é indicada para quem deseja corrigir pequenas imperfeições e assimetrias na face, reduzir e até eliminar linhas de expressão já existentes. O objetivo é garantir a harmonia e o rejuvenescimento da face, respeitando a individualidade de cada paciente, retardando os sinais do envelhecimento e melhorando a confiança e autoestima.

“Homens sempre foram vaidosos e agora as técnicas de tratamentos estéticos estão ficando mais acessíveis e com maior divulgação. Assim, o procedimento além de melhorar a aparência, melhora a confiança e a autoestima”, destacou Reinaldo Netto.

O procedimento começa com uma análise minuciosa da face do paciente, entendendo seus desejos, explicando sobre os procedimentos e elaborando um plano de tratamento. A avaliação dura em média uma hora e, caso o paciente deseje, o procedimento pode ser realizado no mesmo dia. A harmonização orofacial é indicada para todos os homens que buscam rejuvenescer e melhorar a autoestima.

"procedimento além de melhorar a aparência, melhora a confiança e a autoestima”, destacou o cirurgião-dentista e professor de harmonização orofacial, Reinaldo Netto (Foto: Alle peixoto)

Os principais benefícios da harmonização orofacial são a correção de assimetrias na face, melhora na autoestima, rejuvenescimento e tratamento da flacidez facial, reduzir e até acabar com as rugas estáticas, além de ser um procedimento seguro, realizado com anestesia local para o melhor conforto do paciente. É possível ainda fazer o procedimento em áreas pontuais, como olheiras, nariz, boca e bigode chinês, entre outros. Vale lembrar que o ácido hialurônico utilizado no procedimento não é permanente, sendo facilmente degradado em uma única sessão, o que torna o procedimento completamente reversível.

A duração dos resultados depende do organismo para organismo e depende do procedimento realizado, mas para preenchimento, por exemplo, os resultados duram em média um ano. É importante ressaltar que o procedimento possui algumas contraindicações, como grávidas, lactantes e portadores de doenças autoimunes não controladas, por isso a consulta inicial é tão importante para estudar individualmente cada caso.