Hapvida NotreDame Intermédica garante excelência com indicadores de qualidade assistencial

Com uma rede própria presente nas cinco regiões do Brasil composta por 87 hospitais, 77 prontos atendimentos, 331 clínicas médicas e 269 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde da América Latina. Tem um modelo de negócio verticalizado, que faz o atendimento de ponta a ponta, ou seja, uma experiência completa de atendimento, com um sistema integrado que simplifica retornos, garante a mitigação de falhas e o acesso ao histórico do paciente em todas as unidades de atendimento.

A assertividade dos serviços é comprovada pelas acreditações das unidades. Ao todo, são 15 certificados da Organização Nacional de Acreditação (ONA) e 7 da Quality Global Alliance (QGA) – Qmentum. Por isso, a empresa entende a importância de mostrar a eficiência do serviço de atendimento a partir dos resultados dos indicadores de qualidade, uma vez que apresenta muitos resultados melhores do que a média da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP), além de alguns indicadores exclusivos, possíveis por conta de um modelo de negócio diferenciado. Os indicadores também mostram melhorias que ocorreram nas operações a partir dos investimentos em tecnologia e inovação, de forma a dar agilidade e aumentar a eficiência dos resultados de exames e monitoramentos, por exemplo.

Indicadores de emergência hospitalar

Dentre os indicadores, um destaque para a agilidade no atendimento emergencial: tempo de espera na entrega de exames de até 2h (em 95,6% dos laboratoriais e em 96,5% dos de imagem). Para exames como o eletrocardiograma o tempo é ainda menor: 99,7% são laudados em até 15 minutos, graças a uma combinação entre Inteligência Artificial (IA) e uma criteriosa avaliação pela equipe de cardiologistas dos laudos cujos exames apresentaram alterações. Desde a implantação do projeto, em 2021, não houve óbitos registrados relacionados à falha na interpretação do eletrocardiograma, garante a empresa.

Indicadores de paciente internado

As readmissões de pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são um desafio. Além de trazer desconforto ao paciente e a seus familiares, traz ônus ao sistema de saúde. Diante desse fato, é necessário prestar sempre um melhor atendimento hospitalar e, principalmente, planejar com mais atenção os cuidados que serão necessários após a alta.

Olhando para as taxas de readmissões precoces em UTIs - quando o paciente volta a ser internado menos de 48h após a alta - a Hapvida NotreDame Intermédica tem apenas 0,87% de incidência, enquanto a literatura médica aponta uma taxa de 3%.

Isso mostra a qualidade na atenção e no cuidado prestado no atendimento ao paciente, evitando, assim, a exposição dos mesmos a riscos desnecessários. Quanto menor for esse indicador, melhor se consolidam estratégias para prevenir readmissões.

Outro dado importante diz respeito à taxa de infecção em cirurgias limpas (procedimentos que não adentram as cavidades digestória, respiratória ou urinária). Os fatores de risco para Infecção do Sitio Cirúrgico (ISC) são multifatoriais e a prevenção destas é complexa e requer a integração de uma série de medidas preventivas nos períodos antes, durante e após a cirurgia.

Enquanto a média da ANAHP consolidada, em 2023, indica uma taxa de infecção em 0,40% dos casos, na rede de atendimento da Hapvida NDI essa taxa é de apenas 0,38%.

Indicadores de obstetrícia e neonatologia

Quando o assunto é saúde das gestantes, a Hapvida NDI tem uma grande preocupação em oferecer a melhor experiência para as pacientes. Pensando nisso, a empresa criou o programa de assistência pré-natal da medicina preventiva, o Gestar Bem.

Nele, as gestantes recebem acompanhamento consistente até o pós-parto, e possuem assistência para decidir qual via de parto será a mais adequada para a sua gravidez. Muitas vezes, a opção escolhida é a vaginal, já que favorece um menor tempo de internação hospitalar e de recuperação no puerpério, além de inúmeros benefícios para o recém-nascido. No programa, a taxa de partos vaginais realizados foi de 38,35%, no mês de setembro de 2023, contra 23,52% de média da ANAHP.

Dados

Esses dados referem-se às análises do mês de setembro de 2023, exceto exames laboratoriais e de imagem, que contemplam o mês de julho. Anderson Nascimento, vice-presidente de Operações Hospitalares e Serviços da Hapvida NotreDame Intermédica, cita os principais benefícios de gerir uma empresa do setor de saúde com base em indicadores assistenciais.

“A partir dos indicadores assistenciais, conseguimos mostrar os resultados e a qualidade dos nossos serviços, uma vez que é feito um estudo criterioso de como o atendimento está sendo executado em áreas como emergência hospitalar, internação e obstetrícia e neonatologia. Com a análise desses dados, são traçadas metas de aperfeiçoamento, sempre no intuito de oferecer a melhor assistência médica para os nossos pacientes. Os indicadores são levados tão a sério pela empresa, que não nos restringimos a usar apenas os comparados pela Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP), mas desenvolvemos vários outros exclusivos, que nos permitem ter uma visão mais completa de toda a nossa operação hospitalar”, explica.

O eletrocardiograma, uma tecnologia proprietária, se encaixa bem nesse contexto, conforme detalhou o vice-presidente de Operações Hospitalares. “Adicionamos o uso de tecnologia para aprimorar a entrega dos exames de eletrocardiograma de emergência em até 15 minutos. Isso é feito pela combinação de uma Inteligência Artificial (IA), que identifica pontos sensíveis, e da avaliação criteriosa da nossa equipe de cardiologis - tas, que garantem o laudo de forma mais assertiva. Assim, desde a implantação do projeto, em 2021, não houve óbitos registrados relacionados à falha na interpretação do eletrocardiograma”, afirma.

“O ganho assistencial do uso dos indicadores de qualidade assistencial é notório, pois a análise consistente desses dados, com o auxílio da tecnologia, propiciam o aprimoramento da assistência médica oferecida aos nossos clientes, bem como o controle e segurança dos processos”, finaliza.

