Happy Hour da Bioeconomia prospectou mais de R$52 mil reais para cooperativas paraenses

Farinhas, chocolates, hortaliças, frutas, artesanato, frutos do mar e mel foram alguns dos produtos amazônicos oriundos de cooperativas da agricultura familiar que encantaram empresários donos de bares e restaurantes, no Espaço São José Liberto, no dia 26 de outubro, no Happy Hour da Bioeconomia Paraense Cooperativista. O evento foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Mineração e Energia (SEDEME) com apoio da ABRASEL Pará e do Sistema OCB Pará.

O evento proporcionou um ambiente propício para o estabelecimento de parcerias sólidas entre as cooperativas da agricultura familiar e empresários que compartilham o compromisso com a qualidade, inovação e sustentabilidade, tornando a cadeia produtiva cada vez mais pujante e competitiva, agregando valor, sabor e cultura nortista.

Durante o evento, os empreendedores puderam degustar amostras dos produtos e prospectar negócios para utilizarem na produção alimentícia. Com levantamento de dados após o evento, foi prospectado R$52.811 mil reais em negócios fechados.

O presidente do Sistema OCB Pará, Ernandes Raiol, frisa que o evento ocorrerá em outros municípios para que todas as cooperativas do estado possam mostrar seu potencial produtivo e de qualidade para os empresários da região onde atuam.

“A realização desse evento torna as nossas cooperativas do estado mais competitivas, mostrando seu potencial e sua diversidade de produção que atende as demandas de produção. A parceria entre empresários e cooperativas não só enriquecem a cena gastronômica local, mas também fortalecem o desenvolvimento da agricultura familiar e econômica do estado”.

No anfiteatro do Espaço São José Liberto, o ato principal foi das cooperativas presentes como a Cooperativa de Trabalho dos Agricultores Familiares do Município de Primavera (COOPRIMA), a Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica por meio da loja de chocolates CacauWay, Rede Nossa Pérola, a Cooperativa dos Apicultores e Agricultores (AGROMEL), a Cooperativa dos Agricultores da Região de Tailândia (CART), a Cooperativa de produção dos agricultores familiares de São Miguel do Guamá (COOPASMIG), Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta (TURIARTE), a Cooperativa Agroindustrial Frutos da Amazônia (COAFRA), Cooperativa Amazônia Agroindustrial (AmazonCoop) e a Cooperativa D’Irituia.

Para Bebel Lima, presidente da Abrasel Pará, ações como essa conectam todos os 40 mil CNPJs de bares e restaurantes, além de impulsionar o cooperativismo paraense e a economia estadual.

“Além de atender os nossos restaurantes e estabelecimentos, ajudando a reduzir custos, apresentar um cardápio com mais qualidade, é impulsionar a sustentabilidade nos negócios. Nós ajudamos na construção, um aumento no fomento da cadeia produtiva local, gerando emprego, renda e desenvolvimento regional”, disse a presidente.

A diretora de cooperativismo, Ticianny Santos, enfatizou que a iniciativa é um canal favorável para estimular a abertura de mercados para os produtos da bioeconomia cooperativista. “Temos a intenção de expandir esse modelo de evento para outras regiões do estado, oportunizando a produção e desenvolvimento local, ou seja, a transformação das famílias que estão por trás de marcas aqui representadas”, disse.