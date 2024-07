Hana Ghassan é confirmada em livro sobre atuação de mulheres na justiça

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, é mais um nome importante confirmado no livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça”. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), a obra homenageia personalidades que deixaram marcas significativas no cenário jurídico brasileiro, além de representar um documento histórico sobre a igualdade de gênero, garantida pela Constituição Federal.

A apresentação da obra será escrita pela representante do Poder Executivo e trará o tema Justiça Social e a importante atuação feminina no Sistema de Justiça Brasileiro. Antes de assumir a vice-governadoria, Hana atuou, desde 2019, como titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). Ela é formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e também auditora fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa).

Coordenada por Giussepp Mendes, Jeferson Bacelar e Denise Mendes, a publicação já contabiliza mais 100 autores participantes, incluindo renomados juristas, ministros de grandes Tribunais e outras figuras proeminentes do universo jurídico.

Outros dois importantes nomes confirmados entre as autoras são o da jurista Odete Medauar, o que representa um marco significativo para a obra, dado seu renome e sua competência no campo do direito público; e o da ministra Delaíde Arantes, que desde 2001, integra a mais alta corte trabalhista do país, o Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Vice-governadora fará o texto de apresentação do segundo livro organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (Divulgação)

A publicação também fará uma homenagem à presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargadora Nazaré Gouveia, e à presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, entre outras mulheres.

O lançamento do livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça” está previsto para dezembro de 2024, e promete ser um evento de destaque no cenário acadêmico e jurídico nacional.

Essa é a segunda obra produzida pelo IBDPP. Em 2023, foi lançado o primeiro livro, intitulado "Direito Público e suas Transversalidades”. A publicação foi selecionada pela editora Fórum para concorrer na categoria “Direito” do Prêmio Jabuti, a premiação literária nacional mais importante que agora conta com uma versão acadêmica.