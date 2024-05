Guardião da biodiversidade do passado e do futuro

Para celebrar o Dia da Biodiversidade e as contribuições do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Nilson Gabas Júnior, diretor da instituição, conversou com O Liberal nesta entrevista exclusiva. Fundado em 1866, o espaço já catalogou centenas de espécies e desenvolveu projetos de preservação do meio ambiente. Papel fundamental para preservar a história da Amazônia.

1 – O Museu Paraense Emílio Goeldi é referência internacional na proteção e preservação da biodiversidade na Amazônia. Como essa trajetória foi desenvolvida?

Referência internacional nos estudos sobre os sistemas sociais e ambientais da Amazônia, a trajetória do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) é marcada por uma história rica, que abrange mais de um século e meio de contribuições significativas para a ciência e conservação na região.

O Museu Goeldi começou suas atividades focado principalmente em pesquisas nas áreas de etnografia e história natural da região amazônica e, ao longo dos anos, a instituição expandiu suas áreas de atuação, tornando-se um centro de excelência em pesquisa científica, conservação, educação e divulgação científica.

Na pesquisa científica na Amazônia, o Museu Goeldi foi pioneiro na botânica, zoologia, paleontologia, ecologia, antropologia, linguística e arqueologia, como também na comunicação e educação da ciência. Suas expedições científicas contribuíram significativamente para o conhecimento da biodiversidade e da cultura da região. Estimamos que, ao longo de sua existência, na qual a maior parte contou com grupo reduzido de pesquisadores, a instituição sesquicentenária já identificou mais de 3 mil novas espécies de plantas e animais. Paripassu com a pesquisa, o papel que o MPEG desempenha também é fundamental no estabelecimento de Unidades de Conservação e demarcação de terras indígenas na Amazônia. A instituição identifica a presença humana antiga, analisa a cultura material dos povos existentes e resgata mais de 80 línguas indígenas ameaçadas de extinção. As coleções e bancos de dados são patrimônios únicos e somam mais de 4,5 milhões de itens.

Complementando a produção de conhecimento científica, o Museu Goeldi se destaca também na divulgação científica e na educação ambiental. Ele promove programas educacionais e atividades de sensibilização pública para aumentar a conscientização sobre as características da Amazônia e sua importância na vida das pessoas, do Brasil e do mundo. Por ano, recebemos em torno de 300 mil pessoas no Parque Zoobotânico da instituição, lançamos novidades no mercado editorial, apresentamos processos, produtos e ferramentas de comunicação e educação.

O MPEG estabelece parcerias e colaborações com instituições científicas em todo o mundo, promovendo a troca de conhecimentos e os esforços de conservação cultural e ambiental. O impacto institucional, portanto, atravessa o científico, o ambiental, o patrimonial, torna-se cultura e memória da Amazônia.

2 – Quais as principais frentes de trabalho incentivadas na instituição sobre biodiversidade? Como os pesquisadores se organizam para investigar aspectos históricos, de catalogação e projeções futuras?

Os pesquisadores do MPEG realizam estudos em diversas áreas da biodiversidade, incluindo botânica, zoologia, ecologia, taxonomia e, atualmente, ainda a genômica Suas pesquisas visam entender a diversidade biológica da Amazônia, suas interações ecológicas e os impactos das atividades humanas sobre os ecossistemas. O Museu Goeldi está envolvido em projetos de conservação de espécies ameaçadas, restauração de ecossistemas degradados e manejo sustentável da biodiversidade, além de estudos fitoquímicos que são a base da bioeconomia de produtos naturais, incluindo os óleos essenciais.

A instituição possui quatro dezenas de coleções científicas (incluindo sub-coleções em consolidação), que incluem espécimes botânicos, zoológicos e paleontológicos. Os pesquisadores do MPEG trabalham na catalogação, preservação e documentação dessas coleções, garantindo que estejam disponíveis para estudos futuros e para a educação científica.

O MPEG realiza monitoramento ambiental em várias áreas da Amazônia, coletando dados sobre a biodiversidade, qualidade da água, uso da terra e outros parâmetros ambientais. Esses dados são fundamentais para avaliar os impactos das mudanças ambientais e para orientar políticas de conservação.

Para investigar aspectos históricos, de catalogação e projeções futuras, os pesquisadores do MPEG se organizam em equipes multidisciplinares e redes de pesquisa, que combinam expertise em diferentes áreas da ciência. São utilizadas uma variedade de métodos e técnicas, incluindo expedições de campo, análises laboratoriais, modelagem computacional e revisão de dados históricos e bibliográficos.

A colaboração entre os pesquisadores, tanto dentro da instituição quanto com outras instituições nacionais e internacionais, é fundamental para o sucesso desses esforços. Ao compartilhar conhecimentos, recursos e experiências, os pesquisadores podem abordar questões complexas de forma mais abrangente e eficaz, contribuindo para uma compreensão mais completa da biodiversidade amazônica e para a elaboração de estratégias de conservação mais eficientes.

A Estação Científica Ferreira Penna, na Floresta Nacional de Caxiuanã, Marajó (PA), foi pensada para funcionar como um laboratório avançado de funcionamento da Floresta Amazônica, é um dos sítios do Programa Ecológico de Longa Duração-PELD, do CNPQ.

3 – Neste momento em que os olhares internacionais estão voltados para a Amazônia, especialmente pela realização da COP30, quais cuidados devem ser tomados para proteger a região e, ao mesmo tempo, aproveitar ações benéficas em prol do território e os seres que o habitam?

Promover a participação e o diálogo: Incluir as comunidades locais, povos indígenas e outros grupos interessados no processo de tomada de decisões é fundamental para garantir que suas vozes sejam ouvidas e que as políticas implementadas levem em consideração suas necessidades e conhecimentos tradicionais.

Combater o desmatamento e a degradação ambiental: Isso requer a implementação de políticas eficazes de fiscalização, monitoramento e controle, bem como o incentivo a atividades econômicas sustentáveis, como o ecoturismo e a produção agrícola de baixo impacto.

Fortalecer UCs e territórios indígenas: Isso inclui o apoio à gestão participativa dessas áreas e o reconhecimento dos direitos territoriais e culturais das populações indígenas.

Promover a pesquisa científica e a inovação tecnológica:

Fortalecer a governança ambiental:

4 – É possível estimar o quantitativo de espécies da fauna e da flora já foram catalogadas na Amazônia ou supor o universo ainda desconhecido pela ciência?

Embora seja difícil estimar com precisão o número total de espécies de fauna e flora na Amazônia, é amplamente aceito que a região abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Até o momento, milhares de espécies de plantas, animais e micro-organismos foram catalogadas, mas ainda há muito a ser descoberto. Acredita-se que o número real de espécies na Amazônia seja muito maior do que o que foi catalogado até agora, e o universo ainda desconhecido pela ciência é vasto.

Um estudo que contribui para essa compreensão é o trabalho realizado pelo Dr Hans ter Steege do Naturalis Biodiversity Center e parceiro do MPEG. Em 2013, eles publicaram uma estimativa de que a Amazônia abriga cerca de 16.000 espécies de árvores. Essa pesquisa foi baseada em uma extensa revisão da literatura científica e em dados de inventários florestais de toda a região.

5 – Como você avalia os esforços para preservação da biodiversidade frente às demandas sociais e de mercado a partir do uso de matérias-primas como as plantas, por exemplo? É possível buscar um equilíbrio?

Acredito que é possível buscar um equilíbrio entre a conservação da biodiversidade e o uso sustentável desses recursos, desde que se adotem abordagens integradas e cuidadosamente planejadas. Considero fundamental promover práticas de uso sustentável de plantas, que permitam atender às necessidades das comunidades locais e da indústria sem comprometer a integridade dos ecossistemas. Isso pode envolver o estabelecimento de quotas de colheita, o manejo florestal sustentável e a implementação de práticas agrícolas que respeitem os limites ecológicos. É importante identificar e proteger espécies ameaçadas que são alvo de exploração comercial. Isso pode incluir a criação de áreas protegidas, o estabelecimento de programas de conservação ex situ e a implementação de regulamentações que limitem a colheita de espécies em risco de extinção.

Os esforços de certificação dos produtos podem ajudar os consumidores a identificar produtos provenientes de fontes sustentáveis. Certificações como o FSC (Forest Stewardship Council) para produtos florestais e o Fair Trade para produtos agrícolas podem promover práticas responsáveis de colheita e produção. Envolver as comunidades locais na gestão dos recursos naturais é essencial para garantir que suas necessidades sejam atendidas de forma sustentável e que sejam beneficiadas economicamente em projetos de bioeconomia.

Um aspecto importante é investir em pesquisa científica e inovação tecnológica pode ajudar a desenvolver métodos mais eficazes e sustentáveis de utilização da biodiversidade da Amazônia.