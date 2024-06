Guará Park entra na rota dos resorts de luxo

O Guará Acqua Park já é conhecido em todo estado do Pará por entregar uma experiência única de lazer para todos que o visitam. Do ladinho de Belém, com pouco mais de uma hora de distância da capital paraense, o parque aquático recebeu mais de 220 mil visitantes no ano de 2023 e no dia 21 de junho surpreenderá com mais um anúncio inovador: o lançamento do primeiro resort temático do Pará.

O Guará Forest Resort foi idealizado para ser uma nova forma de turismo, conectando a tranquilidade da natureza com o conforto e bem-estar de um resort de luxo. Apoiado pela rede internacional de hotelaria de luxo Whyndhan Garden, que fez o anúncio oficial que faria parte do projeto na ADIT Share 2024, colocando o município de Castanhal na rota dos resorts de luxo.

Não é apenas a leveza da natureza que torna o Guará Forest Resort um projeto único, pois além disso cada detalhe da criação foi pensado para exaltar o que o estado do Pará tem de mais exclusivo: a cultura paraense. Cada traço, do logotipo ao projeto arquitetônico, foi intencionalmente pensado com o objetivo de proporcionar uma experiência única nas raízes paraenses, por isso foram escolhidos como personagens de destaque os traços marajoaras, que são únicos, lindos e artísticos.

Decoração do Guará Forest Resort valoriza a cultura paraense (Divulgação/Guará Acqua Park)

O resort do Guará será cuidadosamente alocado na área que faz fundo com o parque aquático. A intenção é quebrar paradigmas de como se conhecem hospedagens tradicionais. O Guará Forest Resort é uma imersão de conforto em meio à natureza, respeitando-a e coexistindo com ela.

O projeto será lançado oficialmente no dia 21 de junho apenas para os sócios do Guará Acqua Park, que terão prioridade nas cotas. Para saber mais, clique aqui.