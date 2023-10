Guará Acqua Park é opção perfeita para diversão de toda a família

Quem tem criança em casa ou busca uma boa opção para garantir a diversão de toda a família nos finais de semana, período de férias ou feriados, sabe o quanto é importante poder contar com um espaço completo que alie conforto e diversão. O Guará Acqua Park é um parque aquático completo, tornando-se referência em diversão para toda a família na região Norte.

Com uma área de mais de 5 mil metros quadrados construídos, o espaço, localizado no município de Santa Isabel, é repleto de atrações. Entre elas, o terceiro maior tobogã do Brasil, com 37 metros de altura, quase alcançando o famoso “Insano” do Beach Park, em Fortaleza. Além de proporcionar a diversão da garotada, o tobogã garante altos picos de adrenalina para os frequentadores.

Outra atração que torna o Guará Acqua Park ainda mais especial é a piscina de ondas, que foi a primeira a ser construída na região metropolitana. Pensada nos mínimos detalhes, a piscina surpreende os visitantes com seu aspecto natural de ondas, além de toda a beleza do espaço, que foi customizado por um especialista de Portugal, reconhecido internacionalmente por personalizar áreas temáticas de vários parques pelo mundo.

Piscina de ondas é uma das principais atrações do parque aquático (Reprodução/Guará Acqua Park)

Para quem busca descanso, uma boa opção é curtir a área de redários, o que garante conforto e tranquilidade para os visitantes do parque. O bar molhado do Guará Acqua Park também é um atrativo a mais para os frequentadores.

Além disso, a estrutura do parque conta, ainda, com um restaurante próprio, oferecendo um cardápio completo para os visitantes. O valor do peso no self servisse no valor de R$ 89,90. É importante destacar que a entrada de alimentos externos é proibida no espaço.

Diversão para toda a família

A diversão no Guará Acqua Park vai muito além das piscinas e brinquedos aquáticos. O espaço também oferece experiências únicas e inesquecíveis para os visitantes, de todas as idades, por meio do trabalho realizado por uma equipe exclusiva de atores e recriadores, que garantem a magia e todo o encantamento com espetáculos, gincanas, oficinas de slime, jogos nas quadras de área, beach tênis, pintura facial e muito mais.

Play Kids infantil proporciona momentos de diversão para toda a garotada (Reprodução/Guará Acqua Park)

Acesso ao Guará Acqua Park

O Guará Acqua Park fica localizado no município de Santa Isabel, logo na BR 316 no km 52, de fácil acesso as margens da BR. O local possui estacionamento próprio aberto ao público todos os dias da semana das 9h às 17h, exceto às terças-feiras, quando o espaço passa por manutenção.

E, ao contrário do que muitos pensam, o Guará Park recebe visitantes que não são sócios. Para usufruir de toda a estrutura oferecida pelo parque aquático, basta comprar ingresso na bilheteria local presencialmente ou acessar o site, onde os ingressos são, inclusive, mais baratos.