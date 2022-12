Grupo Rosana Bastos é referência de ensino para o Enem

Ter uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) garante oportunidades em várias instituições de ensino superior, tanto na rede pública quanto privada. Diante desse cenário, o Sistema de Ensino Rosana Bastos oferece uma metodologia diferenciada e voltada para o Enem.

Para Helder Santos Coelho, professor de geografia do Grupo Rosana Bastos, com uma boa nota no exame, o estudante também pode disputar por uma vaga em instituições localizadas em países como Portugal, Reino Unido, França, Irlanda, Estados Unidos e Canadá.

“E em vários casos, empresas e determinadas instituições que trabalham com a “Lei da Aprendizagem” também buscam selecionar jovens que tiveram um bom rendimento na prova do Enem”, acrescenta Helder.

Confira, a seguir, quatro maneiras de aproveitar a sua nota do Enem:

1. Disputar vagas em instituições do ensino superior até mesmo fora do país:

2. Utilizar a nota para financiamento em instituições privadas, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e outros programas;

3. Participar do Sistema de Seleção Unificada (SISU), que é um programa do Governo Federal voltado para estudantes que desejam ingressar em instituições de ensino superior públicas federais, estaduais e institutos. As vagas são ofertadas para os candidatos que participaram do Enem;

4. Participar do Programa Universidade Para Todos (PROUNI), programa do Ministério da Educação (MEC), criado em 2004 pelo governo federal, que oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior.

“É importante ressaltar que uma boa nota é garantia de participação a todos esses programas. Além disso, as possibilidades de ingresso nas faculdades, universidades e institutos ampliam de forma significativa”, conclui Helder Santos Coelho.

O Grupo Rosana Bastos possui uma plataforma própria, chamada de RB Digital, com videoaulas, podcast, livros RB e provas do Enem. Clique aqui para saber mais.