Grupo Revemar expande negócios com inauguração de nova loja em Belém

Grupo Revemar inaugura, na sexta-feira (20), a 10ª loja e ultrapassa a marca de 5 mil empregos diretos e indiretos gerados somente na Região Metropolitana de Belém. A abertura da loja conta com a presença de cerca de 60 crianças atendidas pelo projeto Casa do Menino Jesus, além de gestores da Renault, equipes de colaboradores, parceiros e clientes.

A estratégia de expansão acompanha o comportamento do mercado de veículos que segue em crescimento e registrou 17,1% de aumento nas vendas em dezembro, no Pará, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O novo espaço, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, 1451, entre travessas Dom Pedro I e Soares Carneiro, no bairro do Umarizal, deve oferecer os modelos mais inovadores da Renault que, em 2022, passou a comercializar o primeiro carro elétrico popular do Brasil. Para este ano, a expectativa é ter o primeiro modelo de luxo elétrico da fábrica francesa, que planeja 40% dos projetos de novos lançamentos livres de combustíveis fósseis.

Trabalhar devolvendo à sociedade uma parcela do que é conquistado pelo grupo é, hoje, indispensável, segundo a gerente comercial, Ana Paula Morais. “Hoje temos três pilares de sustentação: o desenvolvimento econômico da cidade e do estado, já que estamos chegando à nossa 10ª loja somente na Grande Belém, além da atuação na região sudeste; a promoção de iniciativas e, claro, veículos sustentáveis, criados sob uma ótica de energia limpa; e a responsabilidade social. E, devido ao destaque a nível nacional, o vice-presidente da montadora Renault, Bruno Hohmann, vem pessoalmente acompanhar esse trabalho realizado pelo Grupo aqui na capital”, afirmou Ana Paula Morais.



Pela atuação forte no estado, o grupo recebeu a premiação ESG da Renault Brasil, que avalia o impacto das empresas de acordo com a sigla: meio ambiente, social e governança. De acordo com o titular e presidente do Grupo Revemar, Winston Diamantino, as empresas precisam atuar de maneira transversal, transformando o lucro também em impacto social positivo.



“Nós temos um perfil não só de geração de emprego e renda, de movimentar a economia, mas buscamos ser uma empresa que também atua para além das metas comerciais e pensa como transformar o ambiente em que está instalada. E isso só é possível trabalhando o social e o ambiental. No social, temos ações filantrópicas, e o meio ambiente é, mais do que nunca, o eixo de sustentação dos lançamentos da Renault”, pontua Winston.



Impacto social

As crianças participantes da abertura da nova unidade estão em tratamento oncológico e são atendidas também na Casa Menino Jesus, apoiada pelo Grupo Revemar.

Natasha Tabosa, de 43 anos, é uma das administradoras do espaço que realiza acolhimento para pacientes e familiares e conta com o apoio de organizações e parceiros. “Os hospitais nos encaminham essas crianças que, em sua maioria, vêm do interior fazer tratamento em Belém. Se não fossem essas empresas, não teríamos condições de oferecer todo o tratamento e acolhimento necessário a esses pacientes. Sendo que não acolhemos somente os pacientes, mas também as mães ou o responsável legal dessas crianças”, explica Natasha.



A Casa do Menino Jesus existe há 43 anos. Com ações iniciadas em Fortaleza, no Ceará, chegou a Belém há 23 anos. “Vai fazer três anos que a Revemar nos ajuda e é essencial para o funcionamento da Casa, pois conseguimos adquirir alimentos, medicação, exames, combustível. Todo mês temos uma demanda que não conseguimos pagar, então esse valor vem como benção para nós. Pois vivemos 100% de doações”, conclui.



Serviço



Du Nort Renault Umarizal

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, número 1451, entre travessas Dom Pedro I e Soares Carneiro

Informações: (91) 98033-2967