Grupo Preço Baixo se consolida no mercado paraense

Desde dezembro de 2022, o Grupo Preço Baixo está vivendo uma nova fase com a fusão das empresas Comercial de Gêneros Alimentícios Preço Baixo Ltda e Comercial de Alimentos Gomes e Freitas Ltda para garantir a consolidação e expansão do grupo no mercado do Estado do Pará.

Com a união, a rede contará com mais de 1500 colaboradores nas seis unidades localizadas no estado e objetiva trazer mais visibilidade para a marca no mercado externo, além de estreitar as relações com clientes e fornecedores.

A nova fase irá gerar mais postos de trabalho em bairros da região metropolitana de Belém. Ainda este ano, o Grupo irá inaugurar a sétima loja do Pará, na Rodovia Augusto Montenegro, no Tenoné, e reformar a unidade do Tapanã.

Os investimentos para 2023 visam oferecer melhores condições para os clientes durante suas compras e consequentemente vários frutos para o Preço Baixo.

Atualmente, o Supermercado Preço Baixo possui 6 lojas: BR, Cidade Nova, Senador Lemos, Una, Icuí e Tapanã.