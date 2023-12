Grupo Oncológica do Brasil: Humanização e inovação no tratamento oncológico

trajetória do Grupo Oncológica do Brasil é pautada pela excelência na prestação de serviços a pessoas enfrentando o câncer nos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia e São Paulo. Sob a direção do médico e especialista em cancerologia clínica Luis Eduardo Werneck, presidente do Grupo Oncológica do Brasil, a clínica nasceu da necessidade de fornecer cuidados de alta qualidade e, ao longo dos anos, se firmou como uma referência regional na prevenção, no diagnóstico e tratamento abrangente do câncer em todas as suas fases.

Desde que foi fundada, em 24 de setembro de 2009, as prioridades da clínica são a saúde e o bem-estar dos pacientes que depositam a confiança nos tratamentos e especialistas que integram a Oncológica do Brasil. Para assegurar que os mais de dois mil pacientes atendidos tenham acesso às recentes técnicas e aos equipamentos mais avançados do mercado, a empresa investe em recursos tecnológicos e inovadores. Tal esforço visa garantir diagnósticos precisos e tratamentos eficazes, reafirmando o compromisso com a qualidade em todos os aspectos do cuidado oncológico.

Na Oncológica do Brasil, o tratamento do câncer é um processo multidisciplinar complexo, conduzido com seriedade. A equipe é formada por cerca de 140 profissionais de diversas áreas, incluindo enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e odontólogos. A abordagem holística tem por finalidade assistir não apenas o paciente, mas também a família ao longo de todo o tratamento, potencializando resultados positivos e promovendo o bem-estar global.

A experiência e constante atualização dos especialistas que trabalham na clínica também se mostram fundamentais para transformar vidas e consolidar a Oncológica do Brasil como uma referência nacional no tratamento oncológico. Dessa maneira, a jornada traçada pela empresa é marcada por conquistas significativas, desde o cuidado individualizado até a contribuição para o avanço de pesquisas na área.

Amparo e cuidado

A jornada de enfrentamento do câncer é desafiadora. Dessa maneira, a equipe da Oncológica do Brasil se dedica a proporcionar uma experiência centrada no paciente e que vai além do tratamento médico. Segundo o presidente do grupo, Luis Eduardo Werneck, a clínica orgulha-se de ser parte da história de tantas pessoas, contribuindo para um futuro onde o câncer seja combatido com resiliência, conhecimento e cuidado excepcional.

“Na Clínica Oncológica do Brasil valorizamos a humanização da assistência e a empatia em todos os aspectos do atendimento. Compreendemos que cada paciente é único, e buscamos entender suas necessidades, preocupações e expectativas, proporcionando um ambiente acolhedor e de apoio. Acreditamos que o comprometimento com a inovação, o cuidado e a busca incessante por avanços na área médica são os pilares que nos tornam uma instituição dedicada a proporcionar não apenas tratamento, mas esperança e qualidade de vida a todos aqueles que traçam o caminho de luta contra o câncer”, afirma.

Os profissionais que atuam na Oncológica do Brasil mantêm diálogo direto com os pacientes. O público atendido participa das tomadas de decisões nos procedimentos médicos, o que solidifica a relação de segurança entre as duas partes.

“Reconhecemos a relevância da comunicação transparente e precisa. Garantimos que nossos pacientes estejam cientes dos seus tratamentos, procedimentos e resultados de forma compreensível, fortalecendo a confiança e a colaboração na tomada de decisões. Na Clínica Oncológica do Brasil, cada paciente recebe um cuidado personalizado. Nossa equipe de saúde investe tempo para compreender as necessidades individuais de cada cliente, ajustando métodos aplicados e proporcionando apoio emocional ao longo de todo o percurso”, diz Luis Eduardo Werneck.

Aprimoramento

A Oncológica do Brasil, em 14 anos no mercado, busca proporcionar acesso simplificado e abrangente aos serviços médicos necessários. Além disso, as opiniões dos clientes são valorizadas. Essas informações, sugestões, experiências e preocupações são utilizadas para aprimorar continuamente os serviços, assegurando a excelência no atendimento. “Como parte ativa da comunidade nortista, participamos ativamente em iniciativas comunitárias e eventos de conscientização, promovendo a saúde, prevenção e detecção precoce do câncer. Isso fortalece nossos laços com a população local”, explica Werneck.

Entre as principais atuações do Grupo Oncológica do Brasil nos municípios do Estado, e demais unidades federativas onde está presente, destaca-se o conjunto de especialidades médicas que oferece aos pacientes. A clínica adota uma abordagem colaborativa e integrada no tratamento do câncer, unindo oncologistas, hematologistas, cirurgiões, urologistas, mastologistas e pneumologistas, entre outros. Estes profissionais trabalham em conjunto para oferecer cuidado abrangente e personalizado, além de diagnósticos precisos e rápidos.

Com o decorrer dos anos de atuação, a Oncológica do Brasil também passou a desempenhar um papel significativo na geração de conhecimento científico sobre o tratamento do câncer. O grupo se dedica a realizar análises, pesquisas clínicas e participar de iniciativas voltadas para o avanço nos procedimentos de cuidados e combate ao câncer, elevando continuamente os padrões de métodos da clínica.

Importância da conscientização

Para informar sobre os cuidados com o câncer, a Oncológica do Brasil se mantém envolvida em programas de conscientização e educação sobre prevenção, detecção precoce e tratamento. Também realiza campanhas educativas nos municípios onde atua para ensinar e promover o autocuidado e a busca por assistência médica.

“A empresa ainda busca estabelecer parcerias com instituições locais, hospitais e clínicas em diferentes municípios para ampliar o alcance de seus serviços e garantir um atendimento acessível e de qualidade”, encerra Luis Werneck.