Grupo Mais Barato oferece uma experiência de compras surpreendente

O Grupo Mais Barato, uma das principais opções de supermercado da capital para quem busca produtos de qualidade, tem a proposta de garantir uma experiência surpreendente aos clientes. Além de variedades de marcas e conforto.

O atendimento é uma das prioridades e também um dos diferenciais do supermercado Mais Barato. Os colaboradores do supermercado são capacitados para fornecerem assistência adequada aos clientes a cada visita.

Para tornar a experiência cada vez mais agradável e de qualidade, o Grupo investe em inovação e praticidade com a implantação de tecnologia em várias seções do supermercado.

O hortifruti conta com uma mesa de nebulização para hortaliças, que atua na vitalidade das hortaliças. Além do “+Saúde”, uma linha especial de saladas prontas, frutas cortadas e sucos naturais.

As padarias possuem várias opções de alimentação disponíveis, como: pizzas que podem ser montadas, doces e salgados produzidos todos os dias. As unidades Plaza e Alcindo têm o sushi, conhecido por ser saboroso e com um preço acessível.

Outros setores também são destaques, por exemplo, o de carnes embaladas com cortes selecionados; o do açaí geladinho e batido na hora. As lojas também contam com uma seção de produtos light e orgânicos para quem deseja manter a saúde em dia e sem quebrar a dieta.

As adegas do supermercado Mais Barato apresentam uma variedade de bebidas em sua carta. Os vinhos, espumantes e destilados de diferentes rótulos podem ser encontrados no espaço.

Todas as unidades contam com espaços refrigerados, estacionamentos, segurança e muito mais disponíveis para proporcionar uma experiência de compras única.

O Grupo Mais Barato existe há sete anos e é referência no setor de varejo com o compromisso de fornecer produtos de qualidade, conforto e excelente atendimento ao cliente. O supermercado está presente em Belém com lojas nos bairros de São Brás, Nazaré e Tapanã.