Grupo Mais Barato oferece experiências incomparáveis em supermercados e gastronomia em Belém

O Grupo Mais Barato, uma presença proeminente e fluente no mercado paraense, tem orgulho de seu contínuo crescimento e expansão de seus empreendimentos. Com três grandes supermercados - Plaza, Alcindo e Tapanã - o Grupo Mais Barato tem firmado sua posição como forte no setor varejista, oferecendo uma experiência de compra sofisticada, confortável e diversificada para seus clientes.

As unidades do Grupo Mais Barato são mais do que simples supermercados; são destinos onde os clientes podem encontrar uma ampla gama de produtos de qualidade, desde itens básicos até produtos gourmet e especialidades regionais.

Além disso, o Grupo Mais Barato está deixando sua marca no setor de alimentos com dois restaurantes excepcionais. O mais recentemente inaugurado, o "Villa Plaza", localizado no mezanino do supermercado Mais Barato Plaza, oferece uma experiência gastronômica única.

Com um buffet de almoço repleto de variedades de alimentos frescos e deliciosos, e um serviço à la carte à noite, este restaurante também é conhecido por seu rodízio de pizzas e happy hour. No mesmo andar, encontra-se outro empreendimento do grupo, o "Villa Park", um parque infantil dinâmico e lúdico com brinquedos, jogos, uma quadra de futebol, oficinas e monitores, além de um amplo espaço para festas.

O outro restaurante do grupo, é o "The Wine Experience", situado no mezanino do supermercado Mais Barato Alcindo, é um espaço sofisticado que oferece excelência em gastronomia internacional e regional. Este restaurante é também uma referência no ramo vinícola, com uma adega esplêndida e uma máquina de degustação de vinhos que encanta os apreciadores da bebida.

Todos os empreendimentos do Grupo Mais Barato têm como objetivo proporcionar a melhor experiência possível aos clientes, combinando compras convenientes com opções gastronômicas excepcionais. Com sua dedicação em oferecer qualidade, variedade e inovação, o Grupo Mais Barato está avançando com confiança no mercado paraense, consolidando sua posição como um líder no setor de varejo e gastronomia.