Grupo Líder inaugura nova unidade no bairro do Guamá

Chegou a vez do bairro mais populoso de Belém ser Líder. No último domingo (30), ocorreu a inauguração interna da Unidade Líder Guamá. Com sete mil metros quadrados, o novo empreendimento promete um centro comercial completo, incluindo Magazan e Home Center, com setores de alimentos, moda, calçados, materiais de construção e medicamentos. Tudo para levar praticidade, qualidade e conforto para a população guamaense.

Nova unidade

A inauguração interna marcou a apresentação da nova unidade para os funcionários e contou com a participação dos membros administrativos do Grupo Líder. Para o administrador das empresas Líder, Oscar Rodrigues, a nova unidade é a concretização de um sonho e representa um grande avanço para a economia paraense, em especial para o bairro do Guamá.

“Para nós, esse é um passo muito importante, esse é um dos bairros mais populosos de Belém e sempre achamos um lugar promissor, mas faltava um grande empreendimento como esse, um comércio de qualidade, um comércio concreto para a população. Além das facilidades que só o Líder tem, no parcelamento de alimentos, refeições e medicamentos”, completou.

Compromisso

O também administrador das lojas Líder, Fábio Rodrigues, discursou entusiasmado sobre o novo empreendimento e reforçou o compromisso da empresa com seus funcionários.

“Quanta honra poder recepcioná-los em nosso mais novo empreendimento, temos ciência da responsabilidade de empregar tantos pais de família e, ao mesmo tempo, temos orgulho de estar entre as maiores empregadoras da nossa região. Nessa fase que se inicia, desejo que aprendam e trabalhem sempre em prol do crescimento pessoal, profissional de vocês e pelo Grupo Líder, vocês ajudarão a continuar escrevendo a nossa história”, afirmou.

VEJA MAIS

De acordo com a gerente da nova unidade, Josiane Santos, o Líder Guamá trará grandes diferenciais para a população guamaense, entre eles qualidade de atendimento e variedade de produtos. “No Grupo Líder o cliente é sempre bem atendido e bem-vindo, nossos diferenciais estão desde uma loja com excelente estrutura até a grande diversidade de produtos. Tudo o que o nosso cliente buscar, ele encontrará no Líder”, comentou.