Grupo IETAAM recebe reconhecimento de destaque em Educação Técnica e Profissional

Certificação técnica por competência é uma aferição exclusiva para profissionais que já tem experiência e desejam obter o diploma (Freepik.com)Em um emocionante reconhecimento de sua excelência e compromisso com a educação técnica, o Grupo IETAAM, uma escola técnica, tem se destacado nas premiações da Revista Exame em 2022 e 2023. A instituição, busca cumprir sua missão com um compromisso profundo com a educação e um desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, contribuindo para um Brasil mais capacitado e igualitário. sendo pioneira no processo de aferição por competência técnica, viu sua trajetória de crescimento ser coroada por esses prestigiosos prêmios.

Reconhecimento Nacional em 2022

Em 2022, o Grupo IETAAM conquistou seu primeiro grande prêmio nacional, sendo agraciado com o reconhecimento da Revista Exame. A escola técnica inovadora, que vem transformando vidas ao certificar profissionais especializados, recebeu este prêmio em reconhecimento ao seu papel pioneiro no processo de aferição técnica por competência. Essa aferição não se baseia apenas na teoria, mas também valoriza a vasta experiência prática que os profissionais acumularam ao longo dos anos.

O prêmio da Revista Exame, renomado por celebrar o premio “Empresas em expansão” e os diferenciais que estão moldando o cenário de negócios no Brasil, destacou o compromisso do Grupo IETAAM em elevar os padrões da educação técnica e valorizar o conhecimento prático dos profissionais em diferentes áreas.

1º Lugar no Norte e 2º Lugar Nacional em 2023

A trajetória de sucesso do Grupo IETAAM não parou por aí. Em 2023, a instituição alcançou um novo patamar ao conquistar o 1º lugar no Norte e o 2º lugar nacional na mesma premiação da Revista Exame. Este é um feito notável, que demonstra o compromisso contínuo da escola em aferir a competência técnica dos profissionais, além de sua dedicação em expandir suas atividades educacionais.

A premiação não apenas reconheceu a excelência do Grupo IETAAM em sua região, mas também destacou sua posição de destaque no cenário nacional. Esse reconhecimento é uma prova incontestável de que a Certificação Técnica por Competência Profissional está mudando de maneira como as habilidades práticas são valorizadas e reconhecidas em todo o país.

Certificação por competência

O processo de de certificação técnica por competência é uma aferição amparada pela Lei Federal 9.394/96 Art.41, com reconhecimento junto ao MEC, CFT, CFA e órgãos competentes, exclusivamente para profissionais que já tem experiência como técnico, mas que ainda não possuem o diploma de reconhecimento. Dentro do prazo de 20 dias, o profissional poderá ser considerado como técnico na área de seu interesse.

O processo de certificação possui três etapas, em que todas são feitas todas através de plataforma online:

Primeira etapa: Análise documental, em que a banca verifica a experiência profissional na área que o profissional deseja ser aferido. Caso seja aprovado, está apto para a segunda etapa.

Segunda etapa: Realização da prova teórica na área de interesse, em que a banca irá analisar os conhecimentos teóricos do profissional .

Terceira etapa: Pagamento após aprovação em todo processo de certificação. Não se trata de um curso técnico regular, mas sim o reconhecimento da experiência profissional. Caso inicie o seu processo de certificação, venha a ser aprovado e finalize-o, o profissional poderá usufruir de todos os benefícios do título técnico, tais quais: concorrer a promoções na empresa em que trabalha, participar de concursos na área em que deseja ser aferido e até mesmo se aposentar como técnico.



O profissional será considerado como técnico e poderá obter a carteirinha de técnico junto ao conselho responsável pela área profissional, seja o CFT, CRA, COREN, dentre outros, tal qual aquele técnico que realizou todo o curso técnico regular. Não haverá nenhuma diferença.



Impacto nas vidas dos profissionais



Além dos prêmios, o Grupo IETAAM comemora o impacto que sua Certificação Técnica por Competência Profissional tem na vida de mais de 25.000 técnicos que já foram feridos. Essa aferição não apenas valida suas habilidades práticas, mas também abre portas para oportunidades de carreira e reconhecimento.



A Revista Exame destacou o Grupo IETAAM não apenas por suas conquistas, mas também pelo significativo impacto social e econômico que a instituição tem ao capacitar profissionais e elevar a qualidade dos serviços técnicos em diversas áreas.



Com uma trajetória de crescimento notável e um compromisso firme com a excelência na educação técnica, o Grupo IETAAM continua a moldar o futuro dos profissionais técnicos no Brasil, reforçando a importância da experiência prática e do conhecimento aplicado em nossas vidas profissionais. Este é apenas o começo de uma jornada de sucesso que promete continuar inspirando e capacitando profissionais em todo o país.