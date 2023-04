Grupo Cometa Motocenter completa 50 anos e sorteia prêmios aos clientes

A Cometa Motocenter completa 50 anos de história e para celebrar este marco, o grupo está realizando uma campanha comemorativa com o sorteio de vários prêmios para os seus clientes.

A celebração dos 50 anos é marco na história pautada no slogan “Paixão em Servir”, que foca a experiência positiva das pessoas com a marca. Para Jeferson Oliveira, gerente geral da Cometa Motocenter, o momento é especial. “Clientes, colaboradores, fornecedores e toda cadeia ligada ao Grupo Cometa. Paixão em servir, com ética, transparência, melhoria continua nos processos, investimento tecnológico e no desenvolvimento pessoal”.

A promoção é válida para os meses de abril, maio e junho (André Oliveira / O Liberal)

O objetivo da campanha é comemorar o 50º aniversário do grupo e engajar as pessoas neste momento importante. E oferece vários prêmios como um carro HB20, duas motos, fone de ouvido, mala, mochila esportiva, garrafa térmica e kit para churrasco.

Para participar é necessário realizar compras no valor de R$ 1 mil ou fazer revisão para concorrer ao número da sorte. A campanha inicia em abril e segue nos meses de maio e junho. Para mais informações, acesse aqui.

A Cometa começou sua história no estado do Pará em 2002 e no decorrer do tempo foi expandindo, como relembra o gerente. “Ao longo dos anos, a Cometa PA se tornou uma das maiores Concessionárias Honda do Brasil e a maior operação do Grupo Cometa”.