Grupo BBF recupera áreas degradadas da Amazônia com agronegócio sustentável

A sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente têm sido temas centrais do agronegócio nos últimos anos. A preocupação ambiental vem ganhando cada vez mais espaço no mercado do agronegócio. O Grupo BBF (Brasil BioFuels) atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma, biotecnologia, produção de biocombustíveis e geração de energia renovável.

A companhia nasceu com o propósito de descarbonizar a região amazônica, mudar a matriz energética dos Sistemas Isolados no Norte do Brasil, criando empregos, gerando renda e reduzindo o custo da eletricidade para a população nortista, a partir de uma matriz sustentável e limpa, substituindo o uso de óleo diesel fóssil por biocombustíveis produzidos a partir de óleo de palma.

O Grupo BBF criou um modelo de negócio integrado e verticalizado, dominando toda a cadeira produtiva, como forma de garantir a eficácia das soluções propostas e a preservação da Floresta Amazônica. A companhia iniciou o cultivo sustentável da palma em 2008 e hoje conta com mais de 75 mil hectares plantados nos estados do Pará e Roraima, sendo a maior produtora de óleo de palma da América Latina.

O Brasil se destaca como exemplo de produção sustentável de palma no mundo. Desde 2010 o país conta com o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo, definido pelo decreto 7.172 do Governo Federal. A iniciativa proíbe a derrubada de floresta para esse fim e determina que o cultivo seja feito apenas em áreas previamente aprovadas, que tenham sido desmatadas até dezembro de 2007. Atualmente, o Grupo BBF é o maior produtor de óleo de palma da Amárica Latina.

Descarbonização da Amazônia

Um dos principais objetivos do Grupo BBF, desde sua fundação, é descarbonizar a floresta Amazônica. Em 15 anos de existência, a companhia vem estudando os sistemas biológicos e os recursos naturais aliados a utilização de novas tecnologias, criando produtos e serviços mais sustentáveis.

Além disso, a companhia investe em inovação alinhada à sustentabilidade para o desenvolvimento dos biocombustíveis avançados – de 2ª geração – dentre eles o Diesel Verde e o Combustível Sustentável de Aviação (SAF), que serão produzidos a partir de 2026 na inédita Biorrefinaria em construção

O Grupo BBF ajuda, ainda, a desenvolver o agronegócio sustentável no pulmão da Amazônia por meio da criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados da região amazônica, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região. Atualmente, 25 termoelétricas estão em operação no Sistemas Isolados, atendendo mais de 140 mil clientes e outras 13 usinas estão em implementação.

“Vejam o tamanho da oportunidade, para produzirmos inéditos biocombustíveis com baixo custo, gerar energia limpa e de baixa custo e sem derrubar uma árvore de floresta nativa. Esse é o Pré-Sal Verde que temos a oportunidade de explorar com responsabilidade e sustentabilidade ambiental”, comenta Milton Steagall, CEO do Grupo BBF.

Além da atuação com o cultivo sustentável da palma, o Grupo BBF é pioneiro no conceito de Sistema Agroflorestal em suas operações por meio do cultivo consorciado do cacau com a palma e o açaí. O cultivo de cacau da companhia deve começar ainda este ano. Ao todo, 30 mil hectares devem ser plantados com as frutas nativas da Amazônia até 2030.

Geração de empregos no Norte do Brasil

O Grupo BBF se destaca como um dos maiores empregadores da região Norte, gerando cerca de 7 mil empregos diretos e 21 mil empregos indiretos. Além disso, a empresa investe constantemente em infraestrutura e serviços para as comunidades no entorno de suas operações. A companhia também atua incentivando mais de 400 famílias no Estado do Pará com o cultivo sustentável de palma, por meio do Programa de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

“Estamos comprometidos em gerar oportunidades de emprego e renda para a população da região amazônica com a intenção de contribuir para manter a Amazônia sempre viva com muitas oportunidades”, conclui Steagall.

Inovação e Sustentabilidade

O Grupo BBF investe em inovação alinhada à sustentabilidade para descarbonização da Amazônia, o desenvolvimento de inéditos biocombustíveis, biotecnologia para produção de insumos renováveis que substituem produtos petroquímicos e geração de energia renovável para comunidades isoladas da região amazônica. Esse modelo de negócio e expansão da companhia aplica bioeconomia em grandes setores que acompanham ecossistemas onde afetam diretamente a economia.

Sobre o Grupo BBF

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), empresa brasileira fundada em 2008, é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, com área cultivada superior a 75 mil hectares e produção de cerca de 200 mil toneladas/ano de óleo. A empresa é pioneira na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região.