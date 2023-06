Grupo BBF é um dos maiores empregadores da região amazônica

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), empresa brasileira que há 15 anos atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma de óleo, biotecnologia, produção de biocombustíveis e geração de energia renovável é um dos principais empregadores da região norte do Brasil. A companhia que nasceu com o propósito de descarbonizar a floresta amazônica, gerar empregos e renda, desenvolveu um modelo de negócio verticalizado e integrado a partir do cultivo sustentável da palma, também conhecida como dendê.

A empresa planta a palma, colhe e processa o fruto para extrair o seu óleo. A partir dele, produz biocombustíveis e desenvolverá a partir de 2026 os inéditos Diesel Verde (HVO) e Combustível Sustentável de Aviação (SAF). Com o biocombustível já produzido, a empresa gera energia elétrica renovável para distribuidoras locais, atendendo mais de 140 mil famílias em regiões isoladas da Amazônia.

Recuperação de áreas

No norte do Brasil, a palma pode ser cultivada de forma sustentável em abundância. Com o cultivo de mais de 75 mil hectares de palma de óleo, o Grupo BBF recupera áreas de floresta que foram degradadas no passado e captura carbono na região. Além disso, a companhia possui mais de 60 mil hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL).

A cultura da palma de óleo no Brasil recupera áreas degradadas da Amazônia, gerando empregos e renda. Seu cultivo é perene e não pode ser mecanizado, fixando o homem no campo.

Além disso, o Brasil é referência global no cultivo sustentável desta oleaginosa e possui uma das legislações mais severas do mundo. A planta só pode ser cultivada em áreas degradadas até 2007, respeitando o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo, decreto 7.172 do Governo Federal de 2010.

Nesse pilar, o Grupo BBF gera aproximadamente 7 mil empregos diretos e mais de 18 mil empregos indiretos, se destacando como um dos maiores empregadores da região norte do Brasil. A companhia investe constantemente em infraestrutura e serviços para as comunidades no entorno de suas operações.

Grupo BBF é um dos maiores empregadores da região norte do Brasil (Divulgação/Grupo BBF)

“O cultivo sustentável da palma é uma alternativa para recuperação da floresta, geração de empregos e desenvolvimento socioeconômico”, explica Milton Steagall, CEO do Grupo BBF.

Agora, a companhia planeja dobrar o seu quadro de colaboradores na região amazônica até 2026, ano em que pretende iniciar a produção dos inéditos biocombustíveis Diesel Verde (HVO) e Combustível Sustentável de Aviação (SAF) no Brasil.

“Desde 2019, tivemos um grande salto no número de colaboradores, aumentando em 18 vezes nosso quadro, passando de 345 em 2019, para 6.680 até o primeiro semestre de 2023. Agora, nossa expectativa é dobrar o número atual nos próximos anos”, conclui Steagall.

Para o BBF é fundamental criar oportunidades de emprego e renda para essa população, desde que se mantenha a floresta em pé.

Sobre o Grupo BBF

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), empresa brasileira fundada em 2008, é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, com área cultivada superior a 75 mil hectares e capacidade de produção de 200 mil toneladas de óleo por ano.

A empresa é pioneira na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região. Sua atividade agrícola recupera áreas que foram degradadas até 2007 na Amazônia, seguindo o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo (ZAE), aprovado pelo Decreto 7.172 do Governo Federal, de 7 de maio de 2010.

O Grupo criou um modelo de negócio integrado em que atua do início ao fim da cadeia de valor - desde o cultivo sustentável da palma de óleo, extração do óleo bruto, produção de biocombustíveis, biotecnologia e geração de energia renovável – com ativos totalizando cerca de R$ 2,2 bilhões e atividades gerando mais de 6 mil empregos diretos na região norte do Brasil.

As operações do Grupo BBF estão situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, compreendendo 38 usinas termelétricas (25 em operação e 13 em implementação), 3 unidades de esmagamento de palma de óleo, uma extrusora de soja e uma indústria de biodiesel.

Empresa é a maior produtora de óleo de palma da América Latina (Divulgação/Grupo BBF)

A empresa está expandindo sua oferta de biocombustíveis e firmou parcerias para produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e de Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO), também chamado de diesel verde. Os novos combustíveis sustentáveis serão produzidos a partir de 2026 na primeira Biorrefinaria do país, em fase de construção na Zona Franca de Manaus.

O Grupo tem o propósito claro com a floresta amazônica, com o futuro das próximas gerações e com o planeta. Hoje, mais de 11 milhões de árvores de palma de óleo estão plantadas na Amazônia, por meio deste cultivo a companhia é responsável por estocar mais de 25 milhões de toneladas de carbono na atmosfera.