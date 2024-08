Graduação de Medicina é aprovada na UNIESAMAZ

O Centro Universitário da Amazônia – UNIESAMAZ celebra um marco histórico: a autorização para ofertar o curso de Medicina, aprovada pelo Ministério da Educação (MEC). A novidade foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2024, por meio da Portaria SERES/MEC nº 443, de 29 de agosto de 2024, consolidando o sonho da família Uniesamaz e expandindo ainda mais as opções de cursos oferecidos pela Instituição.

Com a chegada do curso de Medicina, a UNIESAMAZ amplia seu compromisso com a formação de profissionais altamente qualificados e reafirma sua dedicação em contribuir para a melhoria dos serviços de saúde no Estado do Pará. A inclusão deste curso na grade curricular marca uma nova fase de crescimento e inovação para a Instituição, que já é reconhecida por sua excelência em ensino superior.

Compromisso com a qualidade e a excelência na formação médica

A graduação em Medicina da UNIESAMAZ terá duração de seis anos, e os alunos contarão com uma estrutura moderna e de ponta, projetada para oferecer a melhor experiência de aprendizado. Entre os diferenciais estão os laboratórios equipados com tecnologia de última geração, salas de aula confortáveis e uma biblioteca com um acervo atualizado, voltado para as necessidades dos estudantes e futuros profissionais.

UNIESAMAZ está empenhada em formar médicos que não só possuam conhecimentos técnicos de excelência (Foto: Divulgação UNIESAMAZ)

O curso foi cuidadosamente estruturado para oferecer uma formação abrangente, aliando teoria e prática, com ênfase na humanização do atendimento médico e na preparação para os desafios do mercado de trabalho. A UNIESAMAZ está empenhada em formar médicos que não só possuam conhecimentos técnicos de excelência, mas que também sejam capazes de atuar de forma ética e responsável, com um olhar atento às necessidades da comunidade amazônica.

Uma conquista para a região e um presente de 20 Anos de história

Essa autorização representa mais do que um novo curso; é um presente para a UNIESAMAZ que, neste ano, comemora 20 anos de história e dedicação à educação. Segundo o Reitor da Instituição, Prof. Dr. Reinaldo Williams de Almeida Gonçalves, a aprovação do curso de Medicina é o resultado de um trabalho árduo e da confiança de todos que acreditam na missão da UNIESAMAZ de transformar vidas por meio da educação.

“Nossa conquista é um reflexo do esforço coletivo de toda a comunidade acadêmica, que sempre acreditou no potencial da UNIESAMAZ. O curso de Medicina vem para somar aos nossos 20 anos de história e para contribuir ainda mais com o desenvolvimento da saúde na Amazônia” - Reitor, Prof. Dr, Reinaldo Gonçalves..

O futuro começa agora: inscrições em breve

Com a autorização oficializada, a expectativa agora se volta para o início do processo seletivo para a formação da primeira turma de Medicina da UNIESAMAZ. O curso promete atrair estudantes de toda a região, oferecendo um ensino que vai além da sala de aula, com foco na prática, na pesquisa e na extensão.

Entre os diferenciais da UNIESAMAZ estão os laboratórios equipados com tecnologia de última geração, salas de aula confortáveis e uma biblioteca com um acervo atualizado (Foto: Divulgação usi)

Fique atento às redes sociais e aos canais oficiais da UNIESAMAZ para mais informações sobre as inscrições e as próximas etapas desse grande passo na educação superior da Amazônia. Venha fazer parte dessa história!