Gil Marcas & Patentes comemora 25 anos de atuação no mercado de registro de marcas

Contribuir com a proteção da identidade de um negócio é um dos principais objetivos da Gil Marcas & Patentes. Neste ano, a empresa, que conta com uma infraestrutura completa e equipe técnica capacitada, celebra 25 anos de história, tornando-se referência em seu segmento de mercado em todo o país, transformando, de forma significativa, o mercado.

"Temos consciência que, no Brasil, poucas empresas conseguem atingir este estágio, ainda mais com um crescimento constate e, principalmente, se tornando uma referência em seu segmento de mercado. Tudo isso proporciona mais força e dedicação, para que a empresa continue e amplie suas ações, continuando oferecendo um atendimento de qualidade, mantendo o seu alto índice de satisfação de todos os nossos clientes atendidos, durante todos esses anos", destaca o diretor técnico da Gil Marcas & Patentes, Wilson Portela Jr.

A empresa oferece diversos serviços de assessoria e consultoria para obtenção da Certificação Nacional de Registro de Marcas, patente, direitos autorais, software, desenho industrial, assim como assessoria e procedimentos administrativos junto as entidades e autarquias federais, além de serviços voltados a contenciosos judiciais em todo o território nacional.

"A empresa atua disponibilizando atendimentos presenciais, em nosso escritório e, através de visitas agendadas, além do atendimento virtual, por meio de salas virtuais para atendimento, de forma rápida e prática, proporcionando um atendimento ágil, com toda a segurança e credibilidade", complementa o diretor.

Investimentos

Ao longo de sua trajetória, a Gil Marcas & Patentes vem investindo em atendimento de qualidade, além de proporcionar uma estrutura completa para os clientes. A empresa vem passando por reformas estruturais, como o piso e forro, assim como reformulação elétrica e hidráulica. Outra mudança é a modificação total do mobiliário da sede da empresa. Tudo isso para garantir melhorias tanto para os clientes quanto para os colaboradores.

Outro passo importante foi a estruturação do departamento jurídico da empresa, que passou a atuar mais fortemente no segmento jurídico. "Todas essas ações, realizadas ao longo desses 25 anos de atuação da empresa, foram implementadas exatamente para proporcionar um melhor e mais completo atendimento a todos os nossos clientes e, em todos os serviços disponibilizados, sempre com o cuidado de manter a qualidade, segurança e credibilidade, que são as nossas marcas registradas", ressalta Wilson Portela Jr.

Para o futuro, a Gil Marcas & Patente pretende manter a qualidade e agilidade dos serviços disponibilizados aos clientes, com a segurança e credibilidade que fazem parte de seus 25 anos de história. "O desafio será manter todas essas características, mesmo com as ações que serão implementadas nos próximos meses, para que a empresa consiga atingir a sua meta de dobrar o número de novos clientes por mês, até o final de 2025", finaliza o diretor técnico da empresa.